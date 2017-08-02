В ДТП на Капчагайской трассе пострадали шесть человек

На участке, где ведутся ремонтные работы, водитель поздно заметил бетонный отбойник и знаки.

Вечером во вторник, 1 августа, в Алматинской области на Капчагайской трассе произошло ДТП с участием двух автомобилей, пострадали шесть человек, передает корреспондент Zakon.kz.

Авария произошла на 51 километре Капчагайской трассы, где ведутся работы по ремонту дороги, автомобили направлены по одной полосе.

Как рассказал водитель такси Samsung, автомобиль двигался в сторону Капчагая. Мужчина поздно заметил перед собой отбойник и знаки снижения скорости и предупреждения о ведущихся дорожных работах. Он резко выкрутил руль вправо, затем резко влево, в итоге потерял управление и въехал в отбойник. В него тут же врезался двигавшийся в сторону Алматы Honda Odissey.

В такси ехали двое пассажиров, их госпитализировали с переломами рук. В Honda пострадали четверо: двое подростков примерно 15 лет, 25-летняя девушка и женщина в возрасте, состояние которой сейчас самое тяжелое – у нее диагностировали черепно-мозговую травму.



