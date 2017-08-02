В Алматы 19-летняя девушка при странных обстоятельствах выпала из окна 8 этажа

В Алматы полиция расследует гибель 19-летней Тилеугуль Куаныш, передает передает Zakon.kz





Инцидент произошел в ночь на 31 июля в мкр.Алгабас. Из окна 8 этажа выпала и разбилась насмерть девушка, 1998 г.р. Как сообщали СМИ, вечером 30 июля друзья девушки отпросили ее у родственников поехать с ними на день рождения в Узынагаш. Но на самом деле ее увезли в квартиру в Алгабасе. Якобы Тилеугуль похитили в качестве невесты. И девушка, не согласившись, прыгнула из окна. При этом родные погибшей выдвигают версию, что ее могли толкнуть.





Между тем, в ДВД Алматы после первичных проверочных мероприятий опровергли версию о групповом похищении.





"Данные с камер видеонаблюдения были поминутно изучены, составлена хронология, как заходила - видно, что девушка добровольно заходила в подъезд. Поэтому версия о групповом похищении однозначно отпадает. Тем не менее, досудебное расследование проводится по статье 105 УК РК - доведение до самоубийства. Все обстоятельства трагедии будут установлены, а причину смерти покажет судмедэкспертиза, которая уже назначена. Будет устанавливаться, какие именно факторы послужили произошедшему", - сообщила официальный представитель ДВД Алматы Салтанат Азирбек.





Парня, с которым Тилеугуль заходила в дом сейчас допрашивают.







