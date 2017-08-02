В Казахстане создадут грузовую авиакомпанию

Новая компания появится в Казахстане до конца текущего года, сообщил первый вице-министр по инвестициям и развитию РК Алик Айдарбаев, передает корреспондент Zakon.kz.

«В любой стране кроме пассажирских перевозок, работает множество компаний, которые занимаются грузовыми авиаперевозками. До сегодняшнего дня в Казахстане у нас такой компании не было. Принято решение, что КТЖ вместе с «Эйр Астаной» будут создавать такую компанию. Это новая компания, она будет только в этом году создана, и сегодня КТЖ ищет партнера, который будет работать в этом направлении. В наших планах привлечь или приобрести хотя бы два воздушных судна, чтобы начать работу», - сказал он.

По его словам, в будущем предполагается, что эта компания займет достойное место на рынке грузовых перевозок.

«Это будет, можно сказать, даже элементом импортозамещения, потому что на сегодня все грузовые перевозки осуществляются зарубежными компаниями. То есть, стратегия направлена на развитие отечественного перевозчика грузов», - пояснил первый замглавы ведомства.

А. Айдарбаев отметил, что через Казахстан сегодня увеличиваются перевозки транзитных грузов.

«Огромные бюджетные инвестиции вкладываются в развитие транспортной инфраструктуры. Развиваются автодороги, железные дороги, воздушные гавани. Эта инфраструктура требует наполнения компаниями и логистическими центрами, перевозчиками», - заключил спикер.

Ксения Давыдова