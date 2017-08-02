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В Атырауской области подростки спасли не умеющего плавать друга

2 августа 2017, 13:00

Подросток уже не подавал признаков жизни, когда его достали из воды.

Шестеро старшеклассников из села Тандай Махамбетского района Атырауской области пошли купаться на Баксайский канал – это излюбленное место для купания местной детворы. Из этих шестерых только один мальчик по имени Нурсат не умел плавать. Но он скрывал это от друзей, сообщили Zakon.kz в Западном региональном аэромобильном оперативно-спасательном отряде.

Все пятеро его друзей бросились в канал сразу, а Нурсат всего лишь вступил в воду оглядываясь по сторонам с берега. Вдруг во время очередного ныряния Нурсата накрыло сильным течением. Ребята почти сразу обратили внимание на исчезновение друга, и стали нырять под воду, чтобы найти его. Один из мальчишек по имени Бегалы обнаружил его под водой, и с помощью своих друзей Шынгыса, Азамата, Наурызбека и Ерика вытащили Нурсата на сушу. Тот не подавал признаков жизни, тогда мальчики стали делать ему массаж сердца и искусственное дыхание.

- Не сразу, но через какое-то время Нурсат начал кашлять и пытаться дышать, - рассказывает Бегалы Толеу. В этот момент приехали родители Нурсата и врачи. Нурсата на скорой помощи доставили в районную больницу. Только через сутки он пришел в себя и начал разговаривать.

Сельчане оценивают поступок подростков, спасших своего одноклассника, как героический.

В настоящее время жизни и здоровью Нурсата ничего не угрожает.

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