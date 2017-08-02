Я думала, что казахстанцы пьют много водки: что китайцы знают о Казахстане

Казахстан – многонациональное государство с древнейшей историей, богатой культурой и самобытными традициями. Корреспондент Zakon.kz выяснил, что знают о нашей прекрасной стране ее восточные соседи.





Опрос респондентов из 10 китайских городов показал, что со словом Казахстан у многих китайцев ассоциируется Димаш Кудайбергенов, Нурсултан Назарбаев и красивые казашки.





Ху Джо Лянь, кондитер









Я знаю, что жители Казахстана очень высокие и красивые. Все они разные и не похожи друг на друга. Я много слышала, что казахи народ гостеприимный, ко всем относится с чистой душой. Мне нравится их характер, похож наш. Там важно уважение старших и почтение ближнего. Я знаю Димаша - он красавчик. Он популярен в Китае, потому что красив и обладает хорошим голосом.





Ху Джей Ли, программист









Я знаю, что есть такая страна как Казахстан и она граничат с Китаем. О ней иногда говорят в новостях. К сожалению, больше ничего не знаю. О Димаше Кудайбергенове я не слышал.





Ван Нин, переводчик









Я знаю, что Казахстан занимает большую территорию. Экономика страны конкурентоспособна, среди стран СНГ уступает России. Я уважаю вашего президента Нурсултана Назарбаева, он делает много хорошего, для развития и сотрудничества между нашими странами. В Китай из Казахстана экспортируют пшеницу, масло, шоколад и другие продукты высокого качества. О традициях знаю, что казахи, как монголы, раньше жили в палатках (юртах) в степи, ездили на лошадях, пили их молоко, каждая семья на зиму забивала лошади и питалась ее мясом. В этом году у вас проходит ЭКСПО, хочу его посетить, но пока нет возможности.





Джин Шау Мин, предприниматель









Я работаю с казахстанскими бизнесменами уже четыре года. Заметил, что они держат свое слово, для них репутация очень важна. Такое качество в бизнесе ценится. Я был несколько раз в Казахстане, ваш народ отличается гостеприимностью. В Алматы мне понравилась природа, особенно горы. В Астане архитектура, ее особенный стиль. Казахская еда вкусная, отличается от китайской. Понравилось качество продуктов. Еще, я заметил, что у вас очень красивые девушки.





Жай Сяу Ли, преподаватель









Казахстан стал для нас хорошим другом. В Китай приезжают много казахстанцев, по ним я делаю выводы, что в Казахстане уделают большое внимание образованию и воспитанию. Раньше я думала, что казахстанцы пьют много водки, сейчас мое мнение изменилось. Дети которые приезжают из Казахстана учить китайский язык очень воспитанные, проявляют стремление и быстро обучаются непростому языку. За полгода они доходят до четвертого уровня и уже в скором времени свободно владеют языком. Я росла рядом с казахскими семьями и знаю казахский, печалит, что не все казахстанцы знаю казахский язык.





Чжан Лан, чиновник









Казахстан - это большая страна, никогда не была там, только видела по телевизору. Там показывали красивые высотные здания и бескрайние степи. Знаю, что ваш президент Нурсултан Назарбаев.





Сун Лина, студентка









Никогда не была в Казахстане, но хотела бы побывать. Для меня и для нашего народа, ваша страна является важным стратегическим партнёром. Многие мои одноклассники сейчас работают в Казахстане. Они строят дороги, мосты и развязки. Также многие занимаются торговлей. Благодаря политике "Светлый путь" и "Один путь, одна дорога" сотрудничество наших государств усиливается. Надеюсь, что и народы двух стран будут больше сотрудничать, узнавать друг о друге и сближаться. Я знаю Димаша Кудайбергенова, он очень симпатичный парень и поет хорошо. Молодежь Китая его очень любит. Хочу побывать на концерте Димаша, надеюсь, что он приедет с концертом в китайский Нинбо.





Фань Юйчжэн, переводчик









Признаю, что мало знаю о Казахстане. Работала с казахстанцами, они добрые и веселые, но не пунктуальные. Слышала, что в Казахстане красивая природа, вкусное мясо, красивые девушки и сильные мужчины. Я люблю смотреть спортивные соревнования, часто вижу ваших спортсменов на пьедестале почета в таких видах спорта, как бокс, тяжелая атлетика, плавание. Никогда не была у вас, хотела бы когда-нибудь побывать.





Чен Бин, педагог









Я знаю, что в Казахстане красивая природа, разнообразный ландшафт, чистый воздух и звездное небо. Слышал, что казахи не едят свинину, зато много едят конину, говядину и баранину. И то, что каждый умеет ездить на лошади, хорошо стреляет и дерется.





Шэнли Чжан, повар









Я видел фильм про Бората, но я не верю, что на самом деле в Казахстане, так как в этом фильме. Я болел за Димаша Кудайбергенова в конкурсе, там показывали и рассказывали о вашей стране. У вас интересные традиции, очень красивые девушки.