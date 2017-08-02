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В Актобе перевернулась патрульная машина

2 августа 2017, 14:19

О пострадавших не сообщается.

В Актобе в результате ДТП перевернулась патрульная машина, передает Zakon.kz.

По сообщениям очевидцев, разместивших фото и видео с последствиями произошедшего в группе zello.aktobe, авария произошла вчера в районе Кирпичного моста.

"Полицейская машина ехала по ул.Нокина по правой полосе с радаром. Увидев нарушителей, которые движутся на противоположной стороне, сделал резкий разворот, не пропустив ВАЗ2114, следовавший в попутном направлении с левой полосы", - говорится в описании. В результате столкновения полицейское авто перевернулось на крышу.

Между тем, в ДВД Актюбинской области сообщили, что водитель ВАЗа выехал на полосу встречного движения, нарушив ПДД. В его отношении был составлен адмпротокол.

В комментариях к фотографиям некоторые пользователи написали, что водитель ВАЗа уже был лишен водительских прав.




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