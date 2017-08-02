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Спецоперация прошла в Алматы

2 августа 2017, 14:58

Оперативники по горячим следам задержали группу серийных воров.

В Алматы на ул.Руднева прошла спецоперация, передает Zakon.kz.

Сотрудники полиции заблокировали движение автомобилю Lada Priora. Находившихся внутри мужчин задержали.

В пресс-службе ДВД Алматы уточнили детали спецоперации.

Как оказалось, у оперативников отдела по раскрытию краж чужого имущества Управления криминальной полиции ДВД города некоторое время в разработке находилась группа "домушников" - четверо мужчин, уроженцы ВКО. Сегодня подозреваемые направились "на дело". И, когда они покинули место преступления, их уже ожидал спецназ, который блокировал преступников.

Задержаны четверо. При них были обнаружены отмычки и другие предметы, с помощью которых совершались преступления. Как отметили в полиции, воровали задержанные в основном драгоценности, золото, деньги, на больших предметах не зацикливались.



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