Спецоперация прошла в Алматы

В Алматы на ул.Руднева прошла спецоперация,





Сотрудники полиции заблокировали движение автомобилю Lada Priora. Находившихся внутри мужчин задержали.





В пресс-службе ДВД Алматы уточнили детали спецоперации.





Как оказалось, у оперативников отдела по раскрытию краж чужого имущества Управления криминальной полиции ДВД города некоторое время в разработке находилась группа "домушников" - четверо мужчин, уроженцы ВКО. Сегодня подозреваемые направились "на дело". И, когда они покинули место преступления, их уже ожидал спецназ, который блокировал преступников.





Задержаны четверо. При них были обнаружены отмычки и другие предметы, с помощью которых совершались преступления. Как отметили в полиции, воровали задержанные в основном драгоценности, золото, деньги, на больших предметах не зацикливались.



