Кто стал обладателем стипендии «Болашак». Полный список

Под председательством Государственного секретаря РК Гульшары Абдыкаликовой накануне состоялось очередное заседание Республиканской комиссии по подготовке кадров за рубежом, передает передает Zakon.kz со ссылкой на АО "Центр международных программ".





Открывая заседание, она подчеркнула ключевую роль президентской стипендии «Болашак» в улучшении качества человеческого капитала, как одного из приоритетов Третьей модернизации Казахстана. Гульшара Абдыкаликова отметила необходимость усиления работы по качественной подготовке кадров и использованию потенциала «болашаковцев», как передового звена в системе образования.





В рамках заседания заслушан отчет министра образования и науки Сагадиева Е. К. об исполнении протокольных порученийРеспубликанской комиссии по подготовке кадров за рубежом, а также рассмотрен ряд вопросов, касающихся реализации программы «Болашак».





Решением Комиссии стипендия присуждена 171 претенденту, которые пройдут обучение в магистратуре и докторантуре, а также будут направлены на стажировку в ведущие научные и производственные центры мира.





Подводя итоги заседания, Абдыкаликова дала ряд поручений по дальнейшему совершенствованию и повышению эффективности механизмов реализации международной стипендии «Болашак». Всего на 2017 год было выделено 600 стипендий.





Список обладателей международной стипендии «Болашак»

1 Абдрау Куат Кайратович 2 Абдрахманова Гаухар Хакимовна 3 Абдуев Нурмахан Бахтиярович 4 Айкупешев Султан Муратулы 5 Айтбай Гаухар Саматқызы 6 Акимбеков Думан Туктасынович 7 Алиев Валихан Богенбаевич 8 Алпысбаева Дана Мэлсовна 9 Алтынбасов Бахыт Омирханович 10 Алшинбаева Камила Нурлановна 11 Асанов Азамат Канатович 12 Атантаева Динара Айтбековна 13 Ахилбекова Гульнур Наримановна 14 Ахмедиева Айнур Багижановна 15 Әділхан Айжан Дүйсенқызы 16 Әшім Әлия Мейрамғазықызы 17 Багисбай Улдана Ормановна 18 Байбатыров Айдар Жуатканович 19 Баймуратова Гульшат Едресовна 20 Бақтыгереева Нұргүл Бақтыгерейқызы 21 Балгабекова Даяна Муратовна 22 Бапиев Айбек Нурланулы 23 Бату Әсем Тлеубекқызы 24 Бегайдарова Анара Жастарбековна 25 Бейсембетов Якуб Искандерович 26 Бейсенбина Меруерт Саматқызы 27 Бекмұхамедова Алина Ертайқызы 28 Бердиярова Гүлдәурен Алтынбекқызы 29 Бисаринова Әйкерім Байтумақызы 30 Болатов Аскар Серикович 31 Ботабеков Ербол Алмасович 32 Булатова Ая Каршыгаевна 33 Габдулина Жайнагуль Абылайхановна 34 Газизова Рахима Рахимовна 35 Гаитова Камила Кахармановна 36 Ғалы Әбілжан Ғалыұлы 37 Джангабылова Алия Ержанқызы 38 Дуймагамбетов Данияр Сержанович 39 Дюсебаев Нурсултан Маликович 40 Егембердиев Есімжан Асанұлы 41 Елемесова Мақпал Мырзағалиқызы 42 Ералина Саяжан Ибраимовна 43 Ерғалиев Данияр Қуанғалиұлы 44 Ержекенова Алмагуль Куандыковна 45 Ермагамбетов Дамир Юсупович 46 Ерханов Бакдаулет Асилханович 47 Жакупова Бибигүл Абдіғапарқызы 48 Жақсығұлова Құралай Орынбайқызы 49 Жанабеков Сарсен Жангельдинович 50 Жандарбеков Бақберді Жандарбекұлы 51 Жармаханбетов Абылай Ауезханұлы 52 Жаруллаева Тахмина Шахимуратовна 53 Жексембай Ләйлә Парасатқызы 54 Жолдасбаев Ильяс Хакимович 55 Жолдасбаева Мөлдір Бақытжанқызы 56 Жолдыбаев Алишер Азатович 57 Жумагалиева Баян Булатовна 58 Закаряева Алмагуль Қантөреқызы 59 Збродько Егор Александрович 60 Исимов Ерлан Серикович 61 Исламов Мейирбек Алмасович 62 Исмаилова Айгерим Жанатовна 63 Кайбалдиева Ұлмекен Аманғалиқызы 64 Каир Бекболат Азатұлы 65 Калажанов Диас Максутович 66 Калибекова Айгерим Нурмухановна 67 Каримов Рустем 68 Касым-Ашим Гулдана Адилбеккызы 69 Кенбаев Данияр Сергалиевич 70 Кенжебекұлы Нұрлыбек 71 Кобдабаев Айбар Булатович 72 Кожаев Кайыржан Ерсайынович 73 Койшиева Раушангүл Асхатқызы 74 Колумбетов Батыр Дусенбаевич 75 Кудабаева Асель Жантасовна 76 Кудайбергенов Аскар Кажымуратулы 77 Кузенбаев Асылбек Алипбекович 78 Курманиязова Айдана Бакытбековна 79 Кусанов Ильяс Жардемович 80 Кусдавлетов Санжар Асылбекович 81 Кусманов Адиль Миратович 82 Қабдиев Айбар Нұрланұлы 83 Қабиденов Еркебұлан Қайратұлы 84 Қадіров Еркебұлан Мейрханұлы 85 Қалиев Бекжан Саметқанұлы 86 Қамза Әсел Кәкенқызы 87 Қанжігіт Ақлима Қайратқызы 88 Қанышқызы Нұрсулу 89 Қарабаева Жанна Асқарқызы 90 Мазғали Динара Болатқызы 91 Маймакова Мадина Саттаровна 92 Масалимова Айдана Толеугазыевна 93 Махамбетов Айбек Бекжанович 94 Махамбетова Адия Каергельдыкызы 95 Медеуов Аслан Мелсович 96 Мейрембаев Дамир Бауыржанұлы 97 Менлибаева Қарашаш Кайратқызы 98 Мәуленқұл Тілектес Аязбекұлы 99 Мукулбеков Нурдаулет Калдибекович 100 Мусанов Алмас Еркинбекович 101 Мусаханұлы Нұрсұлтан 102 Мусилимов Ерлик Ергалиевич 103 Мухатова Санжан Бауыржанкызы 104 Мухтарова Анар Нуридильдаевна 105 Мырзағұлов Ербол Әлібекұлы 106 Набиева Дәмелі Нұрланқызы 107 Нарен Нурлан Турегалиулы 108 Нигматов Ануар Мирамбетулы 109 Нуржанова Куралай Жумашевна 110 Нурланов Ержан Сарсенбекович 111 Нурлыбеков Нуркен Орынбекович 112 Нурсейтов Илияс Болатович 113 Омаров Зангар Саятович 114 Оразалы Айсұлтан Маратұлы 115 Оразбеков Сымбат Махсутович 116 Осипов Мирас Маратович 117 Пак Елена Владимировна 118 Пердебек Медет Қалдыбекұлы 119 Райханова Айгерим Жалелиденовна 120 Рақымова Индира Тимурқызы 121 Рахимжанова Салтанат Тынысбековна 122 Рыспаев Айдар Артыкулы 123 Сабербекова Меруерт Ермековна 124 Сағитұлы Ғазиз 125 Садыкова Арайлым Дауреновна 126 Сайлау Айтолқын Қайратқызы 127 Саликова Гульзат Жанбаевна 128 Салимова Малика Маратқызы 129 Сарыбаева Жулдыза Кыдырбаевна 130 Сарымбекова Гульнара Есенгалиевна 131 Саутова Роза Сайлауовна 132 Сәкен Әйгерім Үмбеталиқызы 133 Сейтенов Алтынбек Серикович 134 Сеитова Каламкас Мирасовна 135 Сембинова Маржан Муратбековна 136 Сергалиева Зере Хамзаевна 137 Серікқазы Жәнібек Дулатжанұлы 138 Суйеумаганбетова Назгуль Аскаровна 139 Сулейменов Асланбек Булатович 140 Султан Диана Маратовна 141 Суттибаев Алмат Мейрамович 142 Суюндукова Римма Александровна 143 Сұлтан Тоғжан Нұрмаханқызы 144 Сұлтанғазин Әлімжан Әнуәрбекұлы 145 Талипова Дарига Кайратовна 146 Тасболатқызы Айгерім 147 Ташимов Дияс Талгатбекович 148 Тен Александр Леонидович 149 Токмагамбетова Акмарал Мейрамбековна 150 Тортбаева Альбина Чонжибаевна 151 Төлегенұлы Алмас 152 Төлеубеков Аян Төлеубекұлы 153 Төрегелді Гүлнара Орынбекқызы 154 Тулегенов Асет Калдыбекович 155 Тулепбергенева Алия Жаксыгалиевна 156 Тулеубаев Адильхан Кайратович 157 Тулеугалиева Алия Нуровна 158 Турабай Құндыз Бақытбекқызы 159 Турсунгалиев Асет Сабитович 160 Турсунгалиева Диана Маратовна 161 Тусупбеков Данияр Ерланович 162 Тұрсынбаева Қарлығаш Айтбайқызы 163 Уалиев Жали Айварұлы 164 Укбаев Айдар Артурович 165 Урбисинова Жанна Талгатовна 166 Утешева Ляззат Рспайевна 167 Ханатова Жазира Болатбекқызы 168 Хасенова Жанна Бектимировна 169 Хусаинова Айгерим Муратовна 170 Шашдаулетов Серик Маратович 171 Шильдибеков Елнур Жаржанович





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