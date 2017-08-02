Кто стал обладателем стипендии «Болашак». Полный список
2 августа 2017, 15:32
Стипендия присуждена 171 претенденту.
Под председательством Государственного секретаря РК Гульшары Абдыкаликовой накануне состоялось очередное заседание Республиканской комиссии по подготовке кадров за рубежом, передает Zakon.kz со ссылкой на АО "Центр международных программ".
Открывая заседание, она подчеркнула ключевую роль президентской стипендии «Болашак» в улучшении качества человеческого капитала, как одного из приоритетов Третьей модернизации Казахстана. Гульшара Абдыкаликова отметила необходимость усиления работы по качественной подготовке кадров и использованию потенциала «болашаковцев», как передового звена в системе образования.
В рамках заседания заслушан отчет министра образования и науки Сагадиева Е. К. об исполнении протокольных порученийРеспубликанской комиссии по подготовке кадров за рубежом, а также рассмотрен ряд вопросов, касающихся реализации программы «Болашак».
Решением Комиссии стипендия присуждена 171 претенденту, которые пройдут обучение в магистратуре и докторантуре, а также будут направлены на стажировку в ведущие научные и производственные центры мира.
Подводя итоги заседания, Абдыкаликова дала ряд поручений по дальнейшему совершенствованию и повышению эффективности механизмов реализации международной стипендии «Болашак». Всего на 2017 год было выделено 600 стипендий.
Список обладателей международной стипендии «Болашак»
1 Абдрау Куат Кайратович
2 Абдрахманова Гаухар Хакимовна
3 Абдуев Нурмахан Бахтиярович
4 Айкупешев Султан Муратулы
5 Айтбай Гаухар Саматқызы
6 Акимбеков Думан Туктасынович
7 Алиев Валихан Богенбаевич
8 Алпысбаева Дана Мэлсовна
9 Алтынбасов Бахыт Омирханович
10 Алшинбаева Камила Нурлановна
11 Асанов Азамат Канатович
12 Атантаева Динара Айтбековна
13 Ахилбекова Гульнур Наримановна
14 Ахмедиева Айнур Багижановна
15 Әділхан Айжан Дүйсенқызы
16 Әшім Әлия Мейрамғазықызы
17 Багисбай Улдана Ормановна
18 Байбатыров Айдар Жуатканович
19 Баймуратова Гульшат Едресовна
20 Бақтыгереева Нұргүл Бақтыгерейқызы
21 Балгабекова Даяна Муратовна
22 Бапиев Айбек Нурланулы
23 Бату Әсем Тлеубекқызы
24 Бегайдарова Анара Жастарбековна
25 Бейсембетов Якуб Искандерович
26 Бейсенбина Меруерт Саматқызы
27 Бекмұхамедова Алина Ертайқызы
28 Бердиярова Гүлдәурен Алтынбекқызы
29 Бисаринова Әйкерім Байтумақызы
30 Болатов Аскар Серикович
31 Ботабеков Ербол Алмасович
32 Булатова Ая Каршыгаевна
33 Габдулина Жайнагуль Абылайхановна
34 Газизова Рахима Рахимовна
35 Гаитова Камила Кахармановна
36 Ғалы Әбілжан Ғалыұлы
37 Джангабылова Алия Ержанқызы
38 Дуймагамбетов Данияр Сержанович
39 Дюсебаев Нурсултан Маликович
40 Егембердиев Есімжан Асанұлы
41 Елемесова Мақпал Мырзағалиқызы
42 Ералина Саяжан Ибраимовна
43 Ерғалиев Данияр Қуанғалиұлы
44 Ержекенова Алмагуль Куандыковна
45 Ермагамбетов Дамир Юсупович
46 Ерханов Бакдаулет Асилханович
47 Жакупова Бибигүл Абдіғапарқызы
48 Жақсығұлова Құралай Орынбайқызы
49 Жанабеков Сарсен Жангельдинович
50 Жандарбеков Бақберді Жандарбекұлы
51 Жармаханбетов Абылай Ауезханұлы
52 Жаруллаева Тахмина Шахимуратовна
53 Жексембай Ләйлә Парасатқызы
54 Жолдасбаев Ильяс Хакимович
55 Жолдасбаева Мөлдір Бақытжанқызы
56 Жолдыбаев Алишер Азатович
57 Жумагалиева Баян Булатовна
58 Закаряева Алмагуль Қантөреқызы
59 Збродько Егор Александрович
60 Исимов Ерлан Серикович
61 Исламов Мейирбек Алмасович
62 Исмаилова Айгерим Жанатовна
63 Кайбалдиева Ұлмекен Аманғалиқызы
64 Каир Бекболат Азатұлы
65 Калажанов Диас Максутович
66 Калибекова Айгерим Нурмухановна
67 Каримов Рустем
68 Касым-Ашим Гулдана Адилбеккызы
69 Кенбаев Данияр Сергалиевич
70 Кенжебекұлы Нұрлыбек
71 Кобдабаев Айбар Булатович
72 Кожаев Кайыржан Ерсайынович
73 Койшиева Раушангүл Асхатқызы
74 Колумбетов Батыр Дусенбаевич
75 Кудабаева Асель Жантасовна
76 Кудайбергенов Аскар Кажымуратулы
77 Кузенбаев Асылбек Алипбекович
78 Курманиязова Айдана Бакытбековна
79 Кусанов Ильяс Жардемович
80 Кусдавлетов Санжар Асылбекович
81 Кусманов Адиль Миратович
82 Қабдиев Айбар Нұрланұлы
83 Қабиденов Еркебұлан Қайратұлы
84 Қадіров Еркебұлан Мейрханұлы
85 Қалиев Бекжан Саметқанұлы
86 Қамза Әсел Кәкенқызы
87 Қанжігіт Ақлима Қайратқызы
88 Қанышқызы Нұрсулу
89 Қарабаева Жанна Асқарқызы
90 Мазғали Динара Болатқызы
91 Маймакова Мадина Саттаровна
92 Масалимова Айдана Толеугазыевна
93 Махамбетов Айбек Бекжанович
94 Махамбетова Адия Каергельдыкызы
95 Медеуов Аслан Мелсович
96 Мейрембаев Дамир Бауыржанұлы
97 Менлибаева Қарашаш Кайратқызы
98 Мәуленқұл Тілектес Аязбекұлы
99 Мукулбеков Нурдаулет Калдибекович
100 Мусанов Алмас Еркинбекович
101 Мусаханұлы Нұрсұлтан
102 Мусилимов Ерлик Ергалиевич
103 Мухатова Санжан Бауыржанкызы
104 Мухтарова Анар Нуридильдаевна
105 Мырзағұлов Ербол Әлібекұлы
106 Набиева Дәмелі Нұрланқызы
107 Нарен Нурлан Турегалиулы
108 Нигматов Ануар Мирамбетулы
109 Нуржанова Куралай Жумашевна
110 Нурланов Ержан Сарсенбекович
111 Нурлыбеков Нуркен Орынбекович
112 Нурсейтов Илияс Болатович
113 Омаров Зангар Саятович
114 Оразалы Айсұлтан Маратұлы
115 Оразбеков Сымбат Махсутович
116 Осипов Мирас Маратович
117 Пак Елена Владимировна
118 Пердебек Медет Қалдыбекұлы
119 Райханова Айгерим Жалелиденовна
120 Рақымова Индира Тимурқызы
121 Рахимжанова Салтанат Тынысбековна
122 Рыспаев Айдар Артыкулы
123 Сабербекова Меруерт Ермековна
124 Сағитұлы Ғазиз
125 Садыкова Арайлым Дауреновна
126 Сайлау Айтолқын Қайратқызы
127 Саликова Гульзат Жанбаевна
128 Салимова Малика Маратқызы
129 Сарыбаева Жулдыза Кыдырбаевна
130 Сарымбекова Гульнара Есенгалиевна
131 Саутова Роза Сайлауовна
132 Сәкен Әйгерім Үмбеталиқызы
133 Сейтенов Алтынбек Серикович
134 Сеитова Каламкас Мирасовна
135 Сембинова Маржан Муратбековна
136 Сергалиева Зере Хамзаевна
137 Серікқазы Жәнібек Дулатжанұлы
138 Суйеумаганбетова Назгуль Аскаровна
139 Сулейменов Асланбек Булатович
140 Султан Диана Маратовна
141 Суттибаев Алмат Мейрамович
142 Суюндукова Римма Александровна
143 Сұлтан Тоғжан Нұрмаханқызы
144 Сұлтанғазин Әлімжан Әнуәрбекұлы
145 Талипова Дарига Кайратовна
146 Тасболатқызы Айгерім
147 Ташимов Дияс Талгатбекович
148 Тен Александр Леонидович
149 Токмагамбетова Акмарал Мейрамбековна
150 Тортбаева Альбина Чонжибаевна
151 Төлегенұлы Алмас
152 Төлеубеков Аян Төлеубекұлы
153 Төрегелді Гүлнара Орынбекқызы
154 Тулегенов Асет Калдыбекович
155 Тулепбергенева Алия Жаксыгалиевна
156 Тулеубаев Адильхан Кайратович
157 Тулеугалиева Алия Нуровна
158 Турабай Құндыз Бақытбекқызы
159 Турсунгалиев Асет Сабитович
160 Турсунгалиева Диана Маратовна
161 Тусупбеков Данияр Ерланович
162 Тұрсынбаева Қарлығаш Айтбайқызы
163 Уалиев Жали Айварұлы
164 Укбаев Айдар Артурович
165 Урбисинова Жанна Талгатовна
166 Утешева Ляззат Рспайевна
167 Ханатова Жазира Болатбекқызы
168 Хасенова Жанна Бектимировна
169 Хусаинова Айгерим Муратовна
170 Шашдаулетов Серик Маратович
171 Шильдибеков Елнур Жаржанович
Список стипендиатов можно также скачать здесь.
Фото: today.kz
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