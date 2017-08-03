Более 67 тысяч казахстанцев отдохнули в июле в Анталье
3 августа 2017, 08:30
В июле в аэропорту Антальи на внешних рейсах совершили посадку 9 тыс.10 самолетов, совершили взлет - 9 тыс. 20 самолетов.
Более 67 тысяч казахстанцев отдохнули в июле в Анталье, сообщает агентство «Анадолу».
По данным администрации аэропорта Антальи, только в июле в Анталью прибыло в целом 1 819 502 авиапассажира, из которых 684 415 - туристы из России.
Далее по количеству туристов в июле следуют Германия - 245 585, Украина - 139 151, Казахстан - 67 706, Великобритания- 57 758, Нидерланды- 49 859, Беларусь- 37 417, Бельгия- 34 066, Польша - 32 257 и Дания - 31 372 человека. В июле в аэропорту Антальи на внешних рейсах совершили посадку 9 тыс.10 самолетов, совершили взлет - 9 тыс. 20 самолетов.
На внутренних рейсах совершили посадку 2 493 самолета, взлет- 2 477 самолетов.
Фото: aa.com.tr
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