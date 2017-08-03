Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

Более 67 тысяч казахстанцев отдохнули в июле в Анталье

3 августа 2017, 08:30

В июле в аэропорту Антальи на внешних рейсах совершили посадку 9 тыс.10 самолетов, совершили взлет - 9 тыс. 20 самолетов.

Более 67 тысяч казахстанцев отдохнули в июле в Анталье, сообщает агентство «Анадолу».

По данным администрации аэропорта Антальи, только в июле в Анталью прибыло в целом 1 819 502 авиапассажира, из которых 684 415 - туристы из России.

Далее по количеству туристов в июле следуют Германия - 245 585, Украина - 139 151, Казахстан - 67 706, Великобритания- 57 758, Нидерланды- 49 859, Беларусь- 37 417, Бельгия- 34 066, Польша - 32 257 и Дания - 31 372 человека. В июле в аэропорту Антальи на внешних рейсах совершили посадку 9 тыс.10 самолетов, совершили взлет - 9 тыс. 20 самолетов.

На внутренних рейсах совершили посадку 2 493 самолета, взлет- 2 477 самолетов.

Фото: aa.com.tr

MINI-MBA — ваш путь к высокооплачиваемой работе. - 43%. Успейте!

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...