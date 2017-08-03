Военные суды РК активно используют «Судебный кабинет»
3 августа 2017, 11:05
По итогам текущего полугодия, военные суды РК в 99% исковые заявления по гражданским делам приняли в электронном формате.
За 2017 год в военные суды гарнизонов в электронном формате поступило 99,3% исков, или 1175 из 1183, тогда как за 2016 год этот показатель составлял лишь 68%, передает корреспондент Zakon.kz.
В целях упрощения и доступности судебной системы для граждан, а также широкого применения инновационных технологий в судопроизводстве, военными судами успешно используется сервис «Судебный кабинет», через который поступают исковые заявления.
«Можно уже констатировать факт, что из всех поступивших в военные суды республики исковых заявлений по гражданским делам, в электронном виде поступило более 99% процентов», - сказал председатель военного суда РК Абдолла Сакен.
Также он добавил, что сегодня все дела, рассмотренные в зале судебных заседаний военного суда, рассмотрены с применением аудиовидеофиксации», - уточнил судья.
В настоящее время в военных судах имеются 23 зала судебных заседаний, все они на 100% оснащены оборудованием АВФ.
Автор: Ксени Давыдова, Астана
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