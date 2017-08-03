Газозаправки Мангистауской области находятся на личном контроле главы региона

Выслушав все жалобы, аким отметил, что данный вопрос находится на его личном контроле, и в ближайшее время проблема с длинными очередями будет решена.

Сегодня аким Мангистауской области Ералы Тугжанов лично провел рейд по шести заправкам области, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима.

В ходе рейда глава региона ознакомился с документацией, объемами поставки и хода реализации сбыта газа. Аким области отметил, что на газозаправочных станциях отсутствуют необходимые отчеты. В связи с этим налоговому комитету было поручено провести полную проверку рабочей деятельности действующих в области газозаправочных станций.





Также аким области побеседовал с водителями. Выслушав все жалобы, он отметил, что данный вопрос находится на его личном контроле, и в ближайшее время проблема с длинными очередями будет решена.





– Для того чтобы детально разобраться во всех нюансах, необходимо перепроверить все частные структуры. Вычислить весь объем газа, который они получают, и объем, который они продают, чтобы не допустить перепродажи. В связи с этим дано поручение департаменту государственных доходов перепроверить полностью весь объем всех частных структур за прошлый и текущий годы. Кроме того, на все автомобили, поставляющие газ, установлены GPS-навигаторы, которые находятся на контроле у ДВД области. Данный шаг сделан для недопущения несанкционированного вывоза сжиженного газа. Вместе с тем, чтобы решить проблему нехватки газа, сегодня для г. Актау выделен дополнительный объем газа - 60 тонн, который в течение дня будет распределен по всем газозаправкам, – рассказал глава региона Ералы Тугжанов.





По результатам проверок аким области сделал устное замечание акиму г. Актау Серикбаю Трумову и выговор заместителю акима г. Актау Тилеку Кошмагамбетову за недостаточный контроль по осуществляемой деятельности и поручил в кратчайшие сроки наладить работу.



