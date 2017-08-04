Родственники задержанных в Египте студентов не знают, когда они возвратятся домой

Причины их задержания также до сих пор не известны.

До сих пор не известно время и место прибытия казахстанских студентов из Египта. Министерство иностранных дел пока не дает по этому поводу никакой информации, передает передает телеканал "Астана"





На днях руководитель пресс-службы ведомства Ануар Жайнаков заявил, что шесть наших соотечественников возвращаются на родину , однако точную дату и время прибытия ведомство обещало озвучить позже.





Журналисты связались с родными казахстанцев. Они рассказали, что пока находятся в неведении.





- Ни из Министерства иностранных дел, ни из консульства пока по этому поводу нам не звонили. Мы ждем вестей! Но когда мой брат звонил последний раз, он сказал, что перед вылетом из Египта он обязательно с нами свяжется. Сообщит время и место прилета. И после этого от него никаких вестей.





Напомним, органы нацбезопасности Египта задержали шестерых казахстанских студентов , которые обучались в этой стране на языковых курсах. Причины их задержания до сих пор не известны.







