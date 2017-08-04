Open Almaty – новый канал коммуникаций между горожанами и властью

Хорошие новости для жителей нашего города - АО «Центр развития города Алматы» планирует запуск Общественной приемной акимата города – «Open Almaty», которая по плану разработчиков должна стать именно таким местом, где можно получить не только получить достоверную информацию по всем интересующим вопросам, но и определенные услуги. Для того чтобы понять деятельность Общественной приемной мы встретились с официальным представителем «Open Almaty» Еркебуланом Кенжебулатовым.





- Здравствуйте, расскажите нашим читателям, что представляет собой Общественная приемная? Как появилась идея ее создания и какие задачи стоят перед ней?





- Здравствуйте, ну начнем с того, что это комплексный проект, который состоит из несколько важных компонентов. Общественная приемная акимата города включает в себя фронт-офис, городской информационный портал www.open-almaty.kz и городской call-центр.





Проект реализован по инициативе руководства города Алматы и представляет собой часть реализации концепции Smart Almaty. Основная цель проекта – обеспечить открытость местных исполнительных органов, вывести коммуникации между горожанами и властью на качественно новый уровень, с целью оказания помощи жителям нашего города в разных жизненных ситуациях. В приоритете проекта «Open Almaty» стоит принцип безбарьерной среды и максимальной открытости. Также следует отметить, что общественная приемная будет оказывать не только консультации, но определенные услуги, как и государственные, так и местного характера, которые к слову не регулируются нормально-правовыми актами, но являются довольно распространенными среди населения.





- Вы сказали, что Общественная приемная состоит из 3 компонентов. Давайте более подробнее остановимся на них?





- Хотелось бы в первую очередь начать с портала, который является своего рода информационным справочником, в котором можно получить подробные инструкции по решению самых разных жизненных ситуаций. 10 мая состоялся его запуск, сейчас он работает в пилотном режиме, и на протяжении лета мы ведем тестовую работу. На портале пользователь сможет получить информацию как действовать в той или иной ситуации. К примеру, как можно получить жилищную помощь, заменить водительское удостоверение или что необходимо предпринять, если вы столкнулись с неправомерными действиями председателя вашего КСК и тому подобное. Если посетитель портала не нашел среди имеющихся инструкций по своей проблеме, то он может отправить заявку на портале и наши специалисты совместно с компетентным подразделением акимата дадут индивидуальный развернутый ответ в положенные сроки. Таким образом, как вы заметили контент на портале формируется под запросы самих горожан. Мы надеемся, что изучая пошаговые инструкции по разным проблемам, что у людей будут формироваться навыки самостоятельного решения жизненных ситуаций.





В целом, работа по наполнению сейчас идет полным ходом, буквально на днях мы добавили интерактивную карту, на которой указаны все планы работ городских служб. То есть, в пару кликов, жители смогут посмотреть, где сейчас в городе будут вестись дорожно-ремонтные работы, реконструкция тепловых сетей и так далее. К примеру, в этом году городской акимат выделил средства из местного бюджета для благоустройства 400 дворовых территорий. Полный перечень эти дворов в разрезе районов также имеется на портале OpenAlmaty. Более того, был добавлен информационный справочник с контактными адресами ключевых городских организаций.





Если портал на сегодняшний день уже работает в тестовом режиме и наполнен описанием свыше 150 жизненных ситуаций, то фронт-офис, еще только готовится к своему открытию. В данный фронт-офис горожане смогут приносить письменные обращения, адресованные акиму, получать консультации, по графику встречаться с руководством различных управлений города и получать ответы от первого лица. Особенностью фронт-офиса станет то, что он объединит под одной крышей представителей всех 8 районных акиматов, которые сегодня территориально разбросаны по всему городу, а также 5 ключевых управлений, по линии которых сегодня поступает больше всего обращений граждан. Это Управление жилья и жилищных отношений, занятости и социальных программ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог, архитектуры и градостроительства, а также природных ресурсов и регулирования природопользования. Помимо этих подразделений мы прорабатываем вопрос с размещением представителей городской прокуратуры, ДВД, Департамента государственных доходов, центра обслуживания инвесторов и центра ГЧП. Таким образом, мы надеемся, что общественная приемная «Open Almaty» станет единой точкой входа для обращений горожан и главной городской диалоговой площадкой, где каждый сможет получить ответ на свой вопрос.





Также, в общественной приемной будет находиться городской call-центр, куда горожане могут обращаться с разными вопросами касательно работы городских служб. На данный момент операторы call-центра проходят обучение, чтобы жители города получали профессиональные консультации. В общем, мы делаем все, чтобы охватить совершенно разные категории граждан.





- И когда же начнет работать Общественная приемая?





- Официальное открытие общественной приемной акимата города Алматы состоится в сентябре в бизнес-центре «Almaty towers» на пересечении улиц Сатпаева и Байзакова. Для удобства горожан график работы будет шестидневным, с 8.00 до 20.00 часов с понедельника по пятницу и с 11.00 до 17.00 в субботу. Воскресенье и праздничные дни приемная работать не будет. Сейчас мы проводим ремонтные работы, готовим внутреннюю и прилегающую территорию к комфортному приему наших первых клиентов. Мы очень надеемся на активную жизненную позицию алматинцев, ведь чем больше людей будет к нам обращаться, тем больше городских и людских проблем мы сможем решить.





Фото: open-almaty.kz



