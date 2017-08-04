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Зарегистрирован двухмиллионный посетитель Астана ЭКСПО – 2017

4 августа 2017, 20:24

Процесс поиска двухмиллионного посетителя транслировался с Главного операционного центра.

Сегодня, 4 августа, в 20:22 система учета зафиксировала двухмиллионного посетителя Международной специализированной выставки "Астана ЭКСПО – 2017", сообщает Zakon.kz.

Процесс регистрации двухмиллионного посетителя транслировался с Главного операционного центра.

Помимо этого 4 августа на территории выставки прошел Национальный день Ирана и автограф сессия звезд мирового футбола "Кубок Экспо-2017".

Фото: Youtube.

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