Иса Акбербаев нокаутировал украинца в титульном бою

Поединок, рассчитанный на 10 раундов, завершился уже во второй трехминутке.

Казахстанский боксер Иса Акбербаев одержал победу в рамках вечера бокса в Сочи.





Акбербаев в бою за титул чемпиона Восточной Азии по версии WBA в первом тяжелом весе встречался с украинцем Юрием Барашьяном.





Поединок, рассчитанный на 10 раундов, завершился уже во второй трехминутке: Иса одержал победу техническим нокаутом.







