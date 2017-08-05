Иса Акбербаев нокаутировал украинца в титульном бою

5 августа 2017, 01:16

Поединок, рассчитанный на 10 раундов, завершился уже во второй трехминутке.

Казахстанский боксер Иса Акбербаев одержал победу в рамках вечера бокса в Сочи.

Акбербаев в бою за титул чемпиона Восточной Азии по версии WBA в первом тяжелом весе встречался с украинцем Юрием Барашьяном.

Поединок, рассчитанный на 10 раундов, завершился уже во второй трехминутке: Иса одержал победу техническим нокаутом.

Источник: Sports.kz.

Фото: sports.kz.

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