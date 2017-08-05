Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

Казахстанские туристы не могут вылететь из Турции

5 августа 2017, 17:08

Рейс Анталья - Караганда авиакомпании SCAT задерживается на 12 часов.

Вылет воздушного суда авиакомпании SCAT сообщением Анталья – Караганда, предположительно, задерживается на 12 часов, сообщает Sputnik Казахстан.

"Наш вылет был назначен на сегодня, в 21.30. Сказали, что, вероятно, задержка будет до утра", — рассказала пассажир данного рейса.

Министерство иностранных дел Казахстан осведомлено о сложившейся ситуации и приложит все усилия, если гражданам нашей страны понадобится помощь.

"В экстренных случаях туристы должны, в первую очередь, обратиться к представителю консульства Казахстана", — отметил пресс-секретарь ведомства Ануар Жайнаков.

В настоящее время известно, что туристы находятся в отеле. О причинах задержки рейса пока неизвестно.

Фото: Sputnik / Илья Питалев.

MINI-MBA — ваш путь к высокооплачиваемой работе. - 43%. Успейте!

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...