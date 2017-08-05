Казахстанские туристы не могут вылететь из Турции
5 августа 2017, 17:08
Рейс Анталья - Караганда авиакомпании SCAT задерживается на 12 часов.
Вылет воздушного суда авиакомпании SCAT сообщением Анталья – Караганда, предположительно, задерживается на 12 часов, сообщает Sputnik Казахстан.
"Наш вылет был назначен на сегодня, в 21.30. Сказали, что, вероятно, задержка будет до утра", — рассказала пассажир данного рейса.
Министерство иностранных дел Казахстан осведомлено о сложившейся ситуации и приложит все усилия, если гражданам нашей страны понадобится помощь.
"В экстренных случаях туристы должны, в первую очередь, обратиться к представителю консульства Казахстана", — отметил пресс-секретарь ведомства Ануар Жайнаков.
В настоящее время известно, что туристы находятся в отеле. О причинах задержки рейса пока неизвестно.
Фото: Sputnik / Илья Питалев.
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