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В Казахстане ожидаются дожди и понижение температуры

7 августа 2017, 15:20

В отдельных районах возможен град и шквалистый ветер.

Дожди и понижение температуры ожидаются на территории Казахстана в ближайшие три дня, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

"На смену антициклона приходит глубокий и влажный циклон с районов Таймыра, который принесет с собой дожди и прохладный воздух на территорию Казахстана, также в отдельных районах возможен град и шквалистый ветер. На севере температура понизится до 18-23, местами 26 тепла, а на западе, востоке и юге ожидается небольшое понижение до 30-38 тепла", - говорится в прогнозе синоптиков.

В Астане 8 августа пройдет без осадков, ожидается переменная облачность. Ветер северо-западный 5-10 м/с. Температура ночью +13+15°С, днем +26+28°С. Утром и днем 9 августа пройдет кратковременный дождь, ожидается переменная облачность и гроза.переменная облачность, Ветер западный 9-14 м/с. Температура ночью +13+15°С, днем +28+30°С. 10 августа также пройдет с переменной облачностью, кратковременным дождем и грозой. Ветер северо-восточный 9-14, днем порывы 15-20 м/с. Температура ночью +12+14°С, днем +23+25°С.

В Алматы 8 августа погода будет без осадков с переменной облачностью. Ветер 0-5 м/с. Температура ночью +20+22°С, днем +34+36°С. 9 августа - без осадков, переменная облачность. Ветер 0-5 м/с. Температура ночью +20+22°С, днем +33+35°С. 10 августа днем пройдет кратковременный дождь, будет наблюдаться переменная облачность и пройдет гроза. Ветер 0-5 м/с. Температура ночью +20+22°С, днем +33+35°С.

Подробный прогноз погоды смотрите здесь.

Фото: dknews.kz.

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