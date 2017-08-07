Повторяют ли инвестиции Нацфонда судьбу ЕНПФ?

1 августа Министерство финансов опубликовало ежемесячный отчет «О поступлениях и использовании Национального фонда РК». Некоторые данные этого отчета привлекли внимание казахстанских экспертов, вызвав довольно эмоциональную реакцию.

Речь идет о таком показателе, как «инвестиционные доходы от управления Фондом», которые, если верить отчету Минфина, более корректно будет назвать «инвестиционными убытками». На 1 августа эта цифра составила - (минус) 784,2 млрд тенге, или около $2,3 млрд.

«Отрицательный инвестиционный доход» - словосочетание, которое, к сожалению, в течение последних месяцев пополнило словарный багаж жителей Казахстана. Прежде оно встречалось преимущественно в новостях о состоянии дел в Едином накопительном пенсионном фонде (ЕНПФ), который в конце июня сообщил, что с учетом инфляции инвестиционный доход за первое полугодие 2017 года составил -1,6%.

Хотя инфляция – далеко не самый тревожащий фактор в участившихся новостях об убытках ЕНПФ. Значительно большее опасение вызывает сомнительная грамотность инвестиционной политики, результатом которой стал резонансный случай с вложением средств пенсионного фонда в Международный банк Азербайджана. Это неудачное вложение привело к тому, что вложенные Казахстаном 71,3 млрд тенге ($250 млн), оказались под угрозой потери в связи с объявленным банкротством азербайджанского банка, и в настоящее время вопрос для нас ставится уже о не о доходе, а о возвращении вложенных средств с минимальными убытками.

Неожиданные потери

Инвестиционная политика Национального фонда, в свете последних новостей, выглядит ничуть не лучше. Если посмотреть отчеты Министерства финансов о деятельности Нацфонда, то картина вырисовывается загадочная и довольно пугающая.

Если, напомним, на 1 августа текущего года отрицательный инвестиционный доход достиг -784,2 млрд тенге, то по состоянию на конец 2016 года он был «лишь» -155,1 млрд тенге. Иными словами, разница в «инвестиционном доходе от управления Фондом» с 1 января по 1 августа текущего года составила 629,1 (!) млрд тенге, или $1,84 млрд с отрицательным знаком.

Причем если посмотреть все отчеты за 2017 год, то с января по июнь графа об инвестиционном доходе не заполнялась вовсе, а с июня уже фигурирует сумма -784 193 105 тысяч тенге, остающаяся до сих пор неизменной. Странным является и то, что в декабре 2016 года доход был вполне положительный и составлял 415,1 млрд тенге.

Разъяснений, о том, в какие именно проекты были направлены инвестиции из средств Нацфонда, Министерство финансов пока не предлагает. В целом, проблема прозрачности инвестиционной политики как Нацфонда, так и ЕНФП становится все более острой, так как в последние месяцы мы уже в который раз оказываемся поставленными перед фактом свершившихся вложений, результаты которых совсем не радуют.

Опасная зависимость

Прошлый год оказался для Национального фонда довольно тяжелым. Основной источник его пополнения – доходы от продажи энергоресурсов, а цены на нефть в 2016 году были очень низкими и тенденция эта длится уже несколько лет: падение объема активов Национального фонда отмечается с 2014 года.

В текущем году ситуация с ценами на нефть становится благоприятнее и это вселяет в финансистов определенный оптимизм. Так, по данным Национального банка активы Нацфонда в иностранной валюте на июль текущего года выросли по сравнению с данными на начало года на 1,58%, составив $62,183 млрд.

Конъюнктура цен на нефть «подтягивает» и другие показатели. К примеру, Национальный банк в начале августа сообщил о том, что в связи с подорожанием нефти «положительное сальдо торгового баланса увеличилось почти вдвое с $4,6 млрд в I полугодии 2016 года до $8,6 млрд в I полугодии текущего года».

Тем не менее, подобная зависимость только от экспорта сырья и отсутствие положительной динамики в инвестиционных доходах ставят слишком много вопросов к эффективности управления Национальным фондом.

При том, что государство ежегодно изымает из Национального фонда около $9,5 млрд на финансирование нужд бюджета, вопрос пополнения «кубышки» ставится с каждым годом все актуальнее. Успешность фондов, подобных казахстанскому Национальному фонду, во всем мире базируется на успешной инвестиционной политике, за счет которой саккумулированные первоначально средства преумножаются и сохраняются для будущих поколений. В противном случае, результат предсказуем – средства довольно быстро заканчиваются (а сейчас мировая конъюнктура не на нашей стороне) и с ними исчезает и «подушка безопасности».

К примеру, казахстанские финансисты не раз указывали, что в развитии Национального фонда ориентиром является Глобальный пенсионный фонд Норвегии, ранее известный как Нефтяной фонд. Надо отметить, что в плане инвестиционной политики норвежский фонд сравнивать с нашим довольно сложно.

Инвестиционная стратегия

Более 9 месяцев назад была принята концепция формирования и использования средств Национального фонда Республики Казахстан, утвержденная Указом президента 8 декабря 2016 года. Согласно данной концепции, размещение активов Национального фонда должно осуществляться в финансовые инструменты, обращающиеся на зарубежных финансовых рынках и включенные в перечень разрешенных финансовых инструментов.

При этом ограничения не распространяются на казахстанские финансовые инструменты, учитываемые в структуре активов Национального фонда, решение о приобретении по которым ранее были приняты советом по управлению Национальным фондом.

Согласно стратегии, в ближайшие 3-5 лет будет осуществляться переход от сложившейся практики консервативного распределения, при которой 80% сберегательного портфеля хранилось в облигациях и 20% - в акциях, к сбалансированному распределению. Отныне 5% накоплений пойдёт на альтернативные инструменты, 60% в облигации и 35% в инвестиции в долю участия.

При этом максимальный размер стабилизационного фонда составит $10 млрд. В случае если по итогам года размер стабилизационного портфеля превысит эту сумму, то средства в сумме разницы будут переводиться из стабилизационного портфеля в сберегательный.

Распределение предполагает также диверсификацию внутри облигаций на суверенные долговые обязательства развитых государств, корпоративные долговые обязательства, суверенные долговые обязательства развивающихся государств.

Утвержденная в декабре 2016 года Концепция формирования и использования средств Национального фонда предполагает, что В 2030 году валютные активы Национального фонда составят не менее $80 млрд (против нынешних 62,2) и оговаривается, что это произойдет при мировой цене на нефть $50 за баррель.

Хотелось бы надеяться, что к 2030 году зависимость от цены нефти перестанет быть решающим фактором в формировании активов Нацфонда и его надежность будет гарантирована доходами от инвестиционных вложений, которые обеспечат те самые стабильность и сбережение средств, которые и являются основой функционирования Национального фонда.