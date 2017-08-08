Вынесен еще один приговор в отношении экс-начальника Оргкомитета 7-х зимних Азиатских игр
8 августа 2017, 09:41
В этот раз он также был предан суду по статье "мошенничество".
В Медеуском суде №2 Алматы вынесен приговор в отношении экс-начальника управления телерадиовещания и медиатехнологий департамента информационного обеспечения АО "Исполнительная дирекция организационного комитета VII зимних Азиатских игр-2011" Айдара Мусина, передает Zakon.kz.
Напомним, в 2014 году Мусин уже был осужден был приговорен к пяти с половиной годам лишения свободы. Он был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 177 частью 3 пунктами б, г (Мошенничество); статьей 310 частью 1 (Незаконное участие в предпринимательской деятельности), статьей 192 (Совершение субъектом частного предпринимательства сделки без намерения осуществлять предпринимательскую деятельность) УК РК в редакции Закона 1997 года.
Как уточняли в пресс-службе горсуда Алматы, в этот раз его судили по другому эпизоду, но касающемуся того же дела. Мусин также был предан суду по ст.177 ч.3 п.«б,г» - мошенничество.
Судом было установлено, что будучи начальником Управления телерадиовещания и медиатехнологий Департамента информационного обеспечения Азиатских игр-2011 Мусин Айдар решил совершить хищение денежных средств, выделенных государством на поставку и монтаж оборудования по 13 слаботочным системам на «Международный комплекс лыжных трамплинов» в Алматы (система телерадиотрансляции, система судейства и хронометража, система внутренней кабельной сети отображения информации на LCD-экранах, система единого времени, система автоматической телефонной связи, система индивидуального бесперебойного питания и кондиционирования серверных комнат, видеонаблюдения и др.). Для реализации задуманного Мусин вступил в сговор с генеральным подрядчиком строительства комплекса лыжных трамплинов и с афиллированной проектной организацией. Схема хищения заключалась в том, что была искусственно завышена сметная стоимость оборудования. А разница с фактической стоимостью была распределена между участниками преступного плана.
"В результате преступных действий Мусина А.К. в группе лиц по предварительному сговору с неустановленными следствием лицами «Д», «Д», «И» государству причинен крупный ущерб в сумме 811 280 071 тенге. В судебном заседании подсудимый Мусин А.К. вину в предъявленном ему обвинении не признал... ... Однако, вина Мусина А.К.в совершении преступления, предусмотренного ст.177 ч.3 п.«б,г» УК РК (в редакции Закона от 16 июля 1997 года) подтверждается показаниями свидетелей, а также совокупностью собранных органом досудебного расследования и исследованных в судебном заседании доказательств", - сказано в приговоре суда.
Приговором суда Айдар Мусин признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст.177 ч.3 п.«б,г» УК РК (в редакции Закона от 16 июля 1997 года) и приговорен к 4 годам лишения свободы с конфискацией имущества с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности. На основании ч.3,6 ст.58 УК РК по совокупности уголовных правонарушений, путём поглощения менее строгого наказания более строгим, назначенного по приговору Медеуского районного суда Алматы от 20 октября 2014 года, Мусину окончательно к отбытию назначено 5 лет и 6 месяцев лишения свободы с конфискацией имущества. Срок наказания исчислять с 05.02.2014 г.
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