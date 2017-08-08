Вынесен еще один приговор в отношении экс-начальника Оргкомитета 7-х зимних Азиатских игр

В этот раз он также был предан суду по статье "мошенничество".

В Медеуском суде №2 Алматы вынесен приговор в отношении экс-начальника управления телерадиовещания и медиатехнологий департамента информационного обеспечения АО "Исполнительная дирекция организационного комитета VII зимних Азиатских игр-2011" Айдара Мусина , передает , передает Zakon.kz





Напомним, в 2014 году Мусин уже был осужден был приговорен к пяти с половиной годам лишения свободы. Он был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 177 частью 3 пунктами б, г (Мошенничество); статьей 310 частью 1 (Незаконное участие в предпринимательской деятельности), статьей 192 (Совершение субъектом частного предпринимательства сделки без намерения осуществлять предпринимательскую деятельность) УК РК в редакции Закона 1997 года.





Как уточняли в пресс-службе горсуда Алматы , в этот раз его судили по другому эпизоду, но касающемуся того же дела. Мусин также был предан суду по ст.177 ч.3 п.«б,г» - мошенничество.





Судом было установлено, что будучи начальником Управления телерадиовещания и медиатехнологий Департамента информационного обеспечения Азиатских игр-2011 Мусин Айдар решил совершить хищение денежных средств, выделенных государством на поставку и монтаж оборудования по 13 слаботочным системам на «Международный комплекс лыжных трамплинов» в Алматы (система телерадиотрансляции, система судейства и хронометража, система внутренней кабельной сети отображения информации на LCD-экранах, система единого времени, система автоматической телефонной связи, система индивидуального бесперебойного питания и кондиционирования серверных комнат, видеонаблюдения и др.). Для реализации задуманного Мусин вступил в сговор с генеральным подрядчиком строительства комплекса лыжных трамплинов и с афиллированной проектной организацией. Схема хищения заключалась в том, что была искусственно завышена сметная стоимость оборудования. А разница с фактической стоимостью была распределена между участниками преступного плана.





"В результате преступных действий Мусина А.К. в группе лиц по предварительному сговору с неустановленными следствием лицами «Д», «Д», «И» государству причинен крупный ущерб в сумме 811 280 071 тенге. В судебном заседании подсудимый Мусин А.К. вину в предъявленном ему обвинении не признал... ... Однако, вина Мусина А.К.в совершении преступления, предусмотренного ст.177 ч.3 п.«б,г» УК РК (в редакции Закона от 16 июля 1997 года) подтверждается показаниями свидетелей, а также совокупностью собранных органом досудебного расследования и исследованных в судебном заседании доказательств", - сказано в приговоре суда.



