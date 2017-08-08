В Алматинской области за применение пыток осуждены полицейские





Далее парня увезли в РОВД Алакольского района. Как впоследствии рассказал Олжас своей матери, его завели в кабинет с табличкой «Нурпеисов Талгат», и в нем полицейский, назвавшийся Русланом, стал его избивать. За всем этим наблюдал лежащий на диване, судя по имени, хозяин кабинета. Вновь от Олжаса требовали признаний - якобы кражи скота совершались еще в 2014 и 2015 годах. Всё выглядело, как попытка заставить его взять на себя вину за нераскрытые преступления. Парня избивали до того момента, пока он не выдержал и подписал все предлагаемые бумаги, даже не читая.





Дальше Олжасу стало плохо. Приехали медики, однако полиция попыталась не дать фельдшеру пройти к избитому. Олжаса поместили на носилки и вынесли во двор. Эта сцена, несмотря на бурное противодействие полиции, и была запечатлена на мобильный телефон.









Все же полицейские решили дать добро на вывоз своей жертвы в больницу.





В больнице парню поставили диагноз: закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, левосторонний гемисиндром, тупая травма грудной клетки без повреждений внутренних органов.





Данный факт пытались скрыть. Исчезли кражи скота, а Олжаса якобы нашли избитым на улице и привезли в полицию. Не спустить дело помогло вмешательство правозащитников и наличие фиксации происходящего.



