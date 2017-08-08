В Алматинской области за применение пыток осуждены полицейские
8 августа 2017, 12:52
Всех приговорили к трем годам лишения свободы.
Аккольским районным судом осуждены трое полицейских, обвинявшихся в применении пыток, передает Zakon.kz.
Как известно из материалов дела, Нурпеисов Талгат - начальник криминальной полиции Алакольского РОВД, Тұрсынханов Айдын и Базекенов Руслан - оперативники, обвинялись в совершении преступлений, согласно ст.146 ч.2 пп.1,3 (пытки, совершенные группой лиц, с причинением средней тяжести вреда здоровью) и 414 ч.1 (заведомо незаконные задержание, заключение под стражу или содержание под стражей)
Как сообщал ранее портал Казахстанского международного бюро по правам человека, инцидент произошел 19 июня 2016 года в селе Бакалы. Возвращавшегося с работы 26-летнего Олжаса Турысбекова задержала группа людей в штатском и сотрудники спецподразделения. Олжаса посадили во внедорожник и увезли в Аксуский РОВД. Парня там продержали до двух часов ночи, требуя признаться в кражах скота в двух поселках соседнего Алакольского района. Завершив допрос, молодого человека вывели во двор, вновь посадили в тот же внедорожник, и продержали в нем до утра.
Далее парня увезли в РОВД Алакольского района. Как впоследствии рассказал Олжас своей матери, его завели в кабинет с табличкой «Нурпеисов Талгат», и в нем полицейский, назвавшийся Русланом, стал его избивать. За всем этим наблюдал лежащий на диване, судя по имени, хозяин кабинета. Вновь от Олжаса требовали признаний - якобы кражи скота совершались еще в 2014 и 2015 годах. Всё выглядело, как попытка заставить его взять на себя вину за нераскрытые преступления. Парня избивали до того момента, пока он не выдержал и подписал все предлагаемые бумаги, даже не читая.
Дальше Олжасу стало плохо. Приехали медики, однако полиция попыталась не дать фельдшеру пройти к избитому. Олжаса поместили на носилки и вынесли во двор. Эта сцена, несмотря на бурное противодействие полиции, и была запечатлена на мобильный телефон.
Все же полицейские решили дать добро на вывоз своей жертвы в больницу.
В больнице парню поставили диагноз: закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, левосторонний гемисиндром, тупая травма грудной клетки без повреждений внутренних органов.
Данный факт пытались скрыть. Исчезли кражи скота, а Олжаса якобы нашли избитым на улице и привезли в полицию. Не спустить дело помогло вмешательство правозащитников и наличие фиксации происходящего.
В конечном итоге на скамье подсудимых оказались трое полицейских. Их приговорили к 3 годам лишения свободы каждого.
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