Назначен председатель Комитета фармации МЗ РК
8 августа 2017, 14:05
На должность назначена Бюрабекова Людмила Витальевна.
Приказом министра здравоохранения РК Е. Биртанова Бюрабекова Людмила Витальевна назначена на должность председателя Комитета фармации Министерства здравоохранения Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт Премьер-Министра РК.
Людмила Бюрабекова родилась в 1973 году в Карагандинской области. В 2000 году окончила Карагандинскую государственную медицинскую академию, в 2004 году – Казахский фармацевтический институт, в 2014 году – Международную академию бизнеса. По специальности – врач, провизор, магистр делового администрирования.
Трудовую деятельность начала в 1997 году в Карагандинской государственной медицинской академии.
В 2004-2005 гг. работала врачом-клиническим фармакологом в многопрофильной клинической больнице им. Х. Ж. Макажанова.
В 2005-2010 гг. занимала различные должности в государственных органах. В 2011-2014 гг. работала в Республиканском реабилитационном центре, Национальном медицинском холдинге, Центре медицинских технологий и информационных систем.
В 2014-2015 гг. работала главным инспектором в Управлении Делами Президента РК. Начиная с 2015 года и по настоящее время занимала должность заместителя руководителя Медицинского центра Управления Делами Президента РК
Имеет звание старшего лейтенанта медицинской службы.
Фото: kokshetau.asia.
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