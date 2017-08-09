Со дна Капшагайского водохранилища подняли два тела
9 августа 2017, 08:06
Погибшим было чуть больше 20 лет.
На Капшагайском водохранилище утонули два молодых человека, сообщает patrul.kz.
Трагедия произошла 8 августа в зоне отдыха "Сауле". Пока водолазы добирались по воде, по просьбе береговых спасателей все купающиеся в зоне происшествия вышли из воды.
Очевидцы происшествия рассказали спасателям, что парни уплыли на резиновой лодке, проигнорировав предупреждения. Они отплыли примерно на 300 метров и прыгнули в воду, а лодку унесло течением к берегу.
Предположительное место, где могли утонуть два парня, одному из которых 21 год, а другому - 20 лет, очевидцы, подплыв поближе, пометили бутылками. Спустя 20 минут поисков водолаз поднял наверх бездыханное тело одного из утопших. Чуть позже в воде было найдено тело второго погибшего.
Как отмечают спасатели, трагедии на воде случаются по вине самих отдыхающих: купающиеся заплывают за буйки, игнорируют все предупреждения, ныряют в неположенных местах, злоупотребляют алкогольными напитками, а самое главное - оставляют без присмотра детей.
Фото: patrul.kz
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