Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

Со дна Капшагайского водохранилища подняли два тела

9 августа 2017, 08:06

Погибшим было чуть больше 20 лет.

На Капшагайском водохранилище утонули два молодых человека, сообщает patrul.kz.

Трагедия произошла 8 августа в зоне отдыха "Сауле". Пока водолазы добирались по воде, по просьбе береговых спасателей все купающиеся в зоне происшествия вышли из воды.

Очевидцы происшествия рассказали спасателям, что парни уплыли на резиновой лодке, проигнорировав предупреждения. Они отплыли примерно на 300 метров и прыгнули в воду, а лодку унесло течением к берегу.

Предположительное место, где могли утонуть два парня, одному из которых 21 год, а другому - 20 лет, очевидцы, подплыв поближе, пометили бутылками. Спустя 20 минут поисков водолаз поднял наверх бездыханное тело одного из утопших. Чуть позже в воде было найдено тело второго погибшего.

Как отмечают спасатели, трагедии на воде случаются по вине самих отдыхающих: купающиеся заплывают за буйки, игнорируют все предупреждения, ныряют в неположенных местах, злоупотребляют алкогольными напитками, а самое главное - оставляют без присмотра детей.


Фото: patrul.kz


MINI-MBA — ваш путь к высокооплачиваемой работе. - 43%. Успейте!

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...