Со дна Капшагайского водохранилища подняли два тела

Погибшим было чуть больше 20 лет.

На Капшагайском водохранилище утонули два молодых человека, сообщает patrul.kz





Трагедия произошла 8 августа в зоне отдыха "Сауле". Пока водолазы добирались по воде, по просьбе береговых спасателей все купающиеся в зоне происшествия вышли из воды.





Очевидцы происшествия рассказали спасателям, что парни уплыли на резиновой лодке, проигнорировав предупреждения. Они отплыли примерно на 300 метров и прыгнули в воду, а лодку унесло течением к берегу.





Предположительное место, где могли утонуть два парня, одному из которых 21 год, а другому - 20 лет, очевидцы, подплыв поближе, пометили бутылками. Спустя 20 минут поисков водолаз поднял наверх бездыханное тело одного из утопших. Чуть позже в воде было найдено тело второго погибшего.





Как отмечают спасатели, трагедии на воде случаются по вине самих отдыхающих: купающиеся заплывают за буйки, игнорируют все предупреждения, ныряют в неположенных местах, злоупотребляют алкогольными напитками, а самое главное - оставляют без присмотра детей.







