Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

Число жертв землетрясения в Китае возросло до 12

9 августа 2017, 09:15

Отмечается, что в настоящее время спасатели пытаются расчистить заблокированные дороги.

Число жертв землетрясения в китайской провинции Сычуань возросло до 12 человек, 175 пострадали, сообщает China Global Television Network, передает Life.ru.

Напомним, землетрясение магнитудой 6,5 произошло в китайской провинции Сычуань. Ранее сообщалось о девяти погибших и 135 раненых. Пока не известно, есть ли в зоне удара стихии туристы из РФ, однако в АТОР считают, что это маловероятно.

Кроме того, несколько часов назад на западе страны, в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, был зафиксирован ещё один мощный подземный толчок — магнитудой 6,6.

Фото: © AFP 2017 / STR

MINI-MBA — ваш путь к высокооплачиваемой работе. - 43%. Успейте!

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...