Число жертв землетрясения в Китае возросло до 12
9 августа 2017, 09:15
Отмечается, что в настоящее время спасатели пытаются расчистить заблокированные дороги.
Число жертв землетрясения в китайской провинции Сычуань возросло до 12 человек, 175 пострадали, сообщает China Global Television Network, передает Life.ru.
Напомним, землетрясение магнитудой 6,5 произошло в китайской провинции Сычуань. Ранее сообщалось о девяти погибших и 135 раненых. Пока не известно, есть ли в зоне удара стихии туристы из РФ, однако в АТОР считают, что это маловероятно.
Кроме того, несколько часов назад на западе страны, в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, был зафиксирован ещё один мощный подземный толчок — магнитудой 6,6.
Фото: © AFP 2017 / STR
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