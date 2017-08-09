Число жертв землетрясения в Китае возросло до 12

Отмечается, что в настоящее время спасатели пытаются расчистить заблокированные дороги.

Число жертв землетрясения в китайской провинции Сычуань возросло до 12 человек, 175 пострадали, сообщает China Global Television Network, передает передает Life.ru





Напомним, землетрясение магнитудой 6,5 произошло в китайской провинции Сычуань. Ранее сообщалось о девяти погибших и 135 раненых. Пока не известно, есть ли в зоне удара стихии туристы из РФ, однако в АТОР считают, что это маловероятно.





Кроме того, несколько часов назад на западе страны, в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, был зафиксирован ещё один мощный подземный толчок — магнитудой 6,6.



