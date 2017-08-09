Как проверить задолженность по налогу на транспортные средства?

Налоговым обязательством признается обязательство налогоплательщика перед государством, возникающее в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан, напоминает ДГД по Жамбылской области. Налогоплательщик обязан определять объекты налогообложения и (или) объекты, связанные с налогообложением, исчислять и уплачивать налоги и другие обязательные платежи в бюджет.

В случае неуплаты или неполной уплаты сумм налоговой задолженности налогоплательщиком, органы государственных доходов обращаются в суд с заявлением о вынесении судебного приказа или иском о взыскании сумм налоговой задолженности за счет имущества данного физического лица.

На сегодняшний день в Жамбылской области более 33 000 автовладельцев имеют задолженность по налогу на транспортные средства, сумма которой составляет более 700,0 млн тенге.

В целях взыскания задолженности органами гос. доходов области с начала года в суд направлено более 10,0 тысяч исковых заявлений, судебным исполнителям направлены более 9,4 тысяч исполнительных документов.

Судебными исполнителями по 364 должникам произведен арест движимого и недвижимого имущества, более чем по 3 000 должникам производится взыскание с заработной платы и иных видов доходов; по 89 должникам произведено ограничение на выезд за пределы Республики Казахстан.

В отношении всех должников будут произведены ограничения на выезд за пределы РК, временно приостановлены действия водительского удостоверения.

Во избежание наложения ареста на имущество, а также ограничения выезда за пределы Республики Казахстан Департамент государственных доходов по Жамбылской области призывает своевременно производить оплату налогов и проверять свою задолженность.

Задолженность по налогу можно проверить на официальном сайте Комитета государственных доходов МФ РК www.kgd.gov.kz в разделе«Электронный сервис/Сведения об отсутствии (наличии) налоговой задолженности».

Также на портале «электронного Правительства» www.egov.kz в разделе «Налоги и финансы» реализован сервис «Просмотр и оплата налоговой задолженности».