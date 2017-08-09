МВД Таджикистана обвинило Иран в финансировании террористов в 90-е годы

Убийства известных в Таджикистане политиков, ученых и журналистов в 90-е годы были совершены при финансовой поддержке Ирана и по заданию экс-замминистра обороны Таджикистана Абдухалима Назарзода, утверждается в подготовленном МВД документальном фильме, показанном по первому государственному каналу ТВ Таджикистана во вторник поздно вечером,

Все обвинения в фильме базируются на показаниях трех арестованных сторонников мятежного генерала Назарзода. Тагоймурод Ашрапов, Абдукодир Абдуллоев и Саймухриддин Кудратов во время допросов признались, что в 90-е годы прошли спецобучение в тренировочных базах в Иране, после чего им вручили иранские паспорта. Они заявили, что по поручению Назарзода в 1999 году убили экс-спикера парламента Сафарали Кенджаева, в 1998 году — известного журналиста и политика Отахона Латифи, в 1996 году — известных ученых Мухаммада Осими, Юсуфа Исхаки, Минходжа Гулямова, в 2001 году — госсоветника президента Карима Юлдашева, а также с 1992 по 1998 год — 20 офицеров российской военной базы в Таджикистане.





Ашрапов в фильме рассказывает, что в 1995 году прошел военное обучение в Иране и спустя два года вернулся в Таджикистан, чтобы по поручению Назарзода совершить убийства известных в стране людей. По его словам, Назарзода после убийства Кенджаева выплатил всем троим по 2 тысячи долларов. "Перед нами поставили задачу усиливать напряжение и страх в обществе", — сказал он в фильме.





По словам начальника пресс-центра МВД Умарджона Эмомали, фильм был подготовлен и снят за один месяц.





Опальный политик





В начале сентября 2015 года экс-замминистра обороны Абдухалим Назарзода совершил попытку военного мятежа. Операцию по ликвидации его вооруженной группы силовые структуры проводили две недели. Сам Назарзода и большинство его соратников были убиты. Руководители партии Исламского возрождения Таджикистана были обвинены спецслужбами в финансировании мятежа Назарзода, она была запрещена как экстремистская и террористическая, а 17 членов президиума партии были арестованы и позже осуждены на сроки от 17 до 25 лет. Лидер партии Мухиддин Кабири покинул Таджикистан еще в марте 2015 года.



