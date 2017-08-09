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Instagram тестирует видеотрансляции "на двоих"

9 августа 2017, 13:19

Принадлежащий Facebook сервис Instagram объявил о начале тестирования новой функции — совместных прямых трансляций.

Они позволят зрителям видеть одновременно двух ведущих "эфира", пишет Вести.ru со ссылкой на Instagram.

Выход в прямой эфир — интересный формат общения со своими друзьями и подписчиками, однако, находясь «один на один» с целым миром, легко почувствовать себя неуверенно.

Новая функция позволит без труда добавить в свою трансляцию гостя, а зрители по-прежнему смогут оставлять отметки «Нравится» и комментарии к трансляции.

Чтобы выйти в эфир вдвоем, нужно сначала создать трансляцию самому, а затем добавить в нее "гостя", нажав на новую кнопку с двумя смайликами в нижнем правом углу экрана. После этого изображение на экранах у зрителей разделится пополам. Создатель трансляции может заменить "гостя" в любой момент. После того, как трансляция закончена, ею можно поделиться в качестве "Истории", которая будет доступна для просмотра в течение суток.

Новая функция пока что доступна небольшому количеству пользователей, однако представители Instagram обещают, что через несколько месяцев она станет общедоступной.

Николай Белкин
Фото с сайта vesti.ru

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