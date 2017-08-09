Instagram тестирует видеотрансляции "на двоих"

Выход в прямой эфир — интересный формат общения со своими друзьями и подписчиками, однако, находясь «один на один» с целым миром, легко почувствовать себя неуверенно.

Чтобы выйти в эфир вдвоем, нужно сначала создать трансляцию самому, а затем добавить в нее "гостя", нажав на новую кнопку с двумя смайликами в нижнем правом углу экрана. После этого изображение на экранах у зрителей разделится пополам. Создатель трансляции может заменить "гостя" в любой момент. После того, как трансляция закончена, ею можно поделиться в качестве "Истории", которая будет доступна для просмотра в течение суток.





Новая функция пока что доступна небольшому количеству пользователей, однако представители Instagram обещают, что через несколько месяцев она станет общедоступной.



