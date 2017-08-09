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Два пассажирских автобуса столкнулись под Алматы

9 августа 2017, 13:45

Количество пострадавших пассажиров уточняется.

В пос.Жапек батыра в Алматинской области произошло ДТП с участием двух пассажирских автобусов, передает корреспондент Zakon.kz.

Автобус 405 маршрута двигался по ул.Толе би в восточном направлении. Не доезжая ул.Алтаева водитель, посмотрев в зеркала, убедившись, что дорога свободна, стал разворачиваться в обратном направлении. И в, когда автобус был поперек дороги, в него врезался попутный 282-й маршрут, "торпеда комфорт". Подвергшийся удару автобус протащило немного вперед. От удара в одном из автобусов поломались сидения.

Сами водители отказались рассказать о количестве пострадавших пассажиров. Со слов очевидцев, их было 3-4, примерно столько "скорых" прибыло на место происшествия.

Во всех обстоятельствах аварии разбираются сотрудники полиции.





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