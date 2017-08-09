Что делать, если нарушил ПДД, пропуская спецмашину на перекрестке

На этот и другие актуальные вопросы ответил начальник Управления административной полиции ДВД ВКО.

В течение последних 7-8 августа начальник Управления административной полиции ДВД ВКО Мерхат Беспаев предоставил ответы на вопросы пользователей интернет-ресурсов по регистрационно-экзаменационной и дорожно-технической деятельности. Напомним, что Закон Республики Казахстан от 3 июля 2017 года № 83-VI «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам дорожного движения» вступил в законную силу с 15 июля текущего года , передает , передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД ВКО.





Всего поступило 13 вопросов, из них один вопрос по оказанию государственных услуг регистрационно-экзаменационными подразделениями ДВД ВКО и 12 - по вопросам организации дорожного движения по городу Усть-Каменогорску, техническому состоянию автотранспортных средств.





Был задан вопрос о просроченных водительских удостоверениях. На протяжении двух лет гражданин не обращался в ОВД с заявлением об обмене прав. Специалисты отметили, что обмен водительского удостоверения с 15 июля т.г. производится без экзамена. Однако водителю необходимо представить документы, определенные стандартом государственных услуг: едицинская справка формы 083У и ее копия; документ, удостоверяющий личность и его копия; адресная справка; квитанция об уплате государственной пошлины на сумму 2836 тенге.





Разъяснение было дано по следующему вопросу: «Разрешено ли пересекать стоп-линию на запрещающий сигнал светофора, чтобы освободить полосу движения для проезда спецслужб? Как это правильно сделать? Если перекресток оснащен автоматизированным комплексом фиксации нарушений, то придется ли автомобилисту, потом доказывать, что он был вынужден совершить этот маневр для освобождения полосы спецслужбам?».





В данном случае водитель обязаны пропустить автомобили оперативных и специальных служб, двигающихся с включенным проблесковым маячком синего цвета, выполняющие неотложные служебные задания. При получении предписания с фото о нарушении ПДД, водитель должен обратиться в отделение административной практики по месту жительства. После изучения материалов (фото-видеосъемки) должностными лицами ОВД будет вынесено постановление об отмене данного предписания.





Интернет-пользователь задал вопрос о тонировке стоп-сигналов и задних габаритов. По нему был дан следующий ответ: «количество, расположение, назначение, режим работы, цвет огней внешних световых приборов и световой сигнализации на транспортном средстве должны соответствовать указанным изготовителем в эксплуатационной документации транспортного средства. Класс источника света, установленного в устройствах освещения и световой сигнализации транспортного средства, должен соответствовать указанному изготовителем в эксплуатационной документации с учетом заводской комплектации данного транспортного средства. Нанесение тонировочной пленки на стекла внешних световых приборов, в том числе стоп-сигналы (изменение цвета) запрещено.





По словам организаторов интернет-конференции, обратная связь начальника Управления с населением позволяет не только выявить наиболее актуальные проблемы, связанные с качеством оказания государственных услуг подразделениями административной полиции и содействием оперативному принятию мер по их решению, а также провести с гражданами праворазъяснительную работу.