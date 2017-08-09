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"Дружба дружбой, а деньги врозь": Грузия начнет выплачивать госдолг перед Казахстаном в сентябре

9 августа 2017, 16:06

Как следует из слов казахстанского посла, деньги были даны в долг Грузии в тяжелый для Казахстана период.

Грузия начнет выплачивать свой государственный долг перед Казахстаном в начале сентября, сообщил посол РК в Грузии Ермухамет Ертысбаев.

"В начале сентября Грузия начнет выплачивать государственный долг Казахстану. Мы в свое время заняли грузинам где-то 27,5 миллиона долларов еще 20 лет назад, в середине 90-х годов", — сказал Ертысбаев на брифинге в среду.

Он отметил, что в то время, когда Казахстан занял эти деньги Грузии, ситуация в РК "была достаточно тяжелой".

"Тогда у нас у самих государственная казна по существу пустовала. (…) Но Грузии очень нужны были эти средства. Тогда Эдуард Шеварднадзе с трудом удерживал власть, наш президент очень хорошо относился к Эдуарду Амвросиевичу, и мы им заняли этих денег. Когда я приехал весной 2013 года, то сразу поставил вопрос, что дружба дружбой, а деньги врозь, надо как-то разрешать эту проблему. Были переговоры", — продолжил посол.

По информации Ертысбаева, Грузия будет выплачивать деньги по схеме Парижского клуба, с "очень маленьким процентом".

Ертысбаев был назначен чрезвычайным и полномочным послом Казахстана в Грузии весной 2013 года.

Парижский клуб — неофициальная организация стран-кредиторов, существующая с 1956 года. Ее цель — реструктуризация государственных долгов развивающихся стран.

Источник: Sputnik Казахстан.

Фото: arnapress.kz.

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