"Дружба дружбой, а деньги врозь": Грузия начнет выплачивать госдолг перед Казахстаном в сентябре

Как следует из слов казахстанского посла, деньги были даны в долг Грузии в тяжелый для Казахстана период.

Грузия начнет выплачивать свой государственный долг перед Казахстаном в начале сентября, сообщил посол РК в Грузии Ермухамет Ертысбаев.





"В начале сентября Грузия начнет выплачивать государственный долг Казахстану. Мы в свое время заняли грузинам где-то 27,5 миллиона долларов еще 20 лет назад, в середине 90-х годов", — сказал Ертысбаев на брифинге в среду.





Он отметил, что в то время, когда Казахстан занял эти деньги Грузии, ситуация в РК "была достаточно тяжелой".





"Тогда у нас у самих государственная казна по существу пустовала. (…) Но Грузии очень нужны были эти средства. Тогда Эдуард Шеварднадзе с трудом удерживал власть, наш президент очень хорошо относился к Эдуарду Амвросиевичу, и мы им заняли этих денег. Когда я приехал весной 2013 года, то сразу поставил вопрос, что дружба дружбой, а деньги врозь, надо как-то разрешать эту проблему. Были переговоры", — продолжил посол.





По информации Ертысбаева, Грузия будет выплачивать деньги по схеме Парижского клуба, с "очень маленьким процентом".





Ертысбаев был назначен чрезвычайным и полномочным послом Казахстана в Грузии весной 2013 года.





Парижский клуб — неофициальная организация стран-кредиторов, существующая с 1956 года. Ее цель — реструктуризация государственных долгов развивающихся стран.







