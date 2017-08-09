Кандидат в проект "100 новых лиц Казахстана" Д. Родин: Для меня это неожиданность!

Возможно, очень многие из нас в детстве мечтали о профессии пилота. Стать настоящим летчиком непросто. Профессия эта более, чем ответственная. Часто возникают ситуации, в которых летчик не имеет права на ошибку, ведь от его действий зависит слишком многое - целостность груза, самолета, жизнь пассажиров и членов экипажа.

Данная профессия считается одной из наиболее технически сложных, поскольку пилот должен держать под контролем показания огромного множества измерительных приборов и ориентируясь на них, принимать решения, а также координировать свои действия со вторым пилотом, диспетчером аэропорта и пилотами других летательных аппаратов, находящихся поблизости.

В Казахстане, несомненно, есть квалифицированные и отважные представители этой профессии. К примеру, пилот Дмитрий Олегович Родин, который в конце марта 2016 года посадил самолет без передней пары шасси в аэропорту Астаны.

Инцидент случился с судном Fokker-100, выполнявшим рейс Кызылорда – Астана. За пять минут до приземления у воздушного судна не открылась передняя пара шасси. Благодаря правильным действиям пилота, посадка завершилась удачно. Никто не пострадал. На борту находились 116 пассажиров и 5 членов экипажа.

То, что возникшая при посадке техническая неисправность не закончилась катастрофой – несомненная заслуга экипажа!

Дмитрий Олегович Родин - кандидат в проект "100 новых лиц Казахстана", идейным вдохновителем которого стал президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

В своей программной статье «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания» президент предложил обратить внимание общественности на историю наших современников и создать новую мультимедийную площадку, на которой каждый сможет ознакомиться с ними.

Дмитрий Олегович Родин родился 31 августа 1961 года в Алматы. В 1981 году окончил летное училище в Саратовской области. Начинал свой трудовой путь в авиации с полетов на маленьких самолетах «Ан-2», «Ан-24», «Ан-26». Облетел весь СССР и почти всё зарубежье. В компании Bek Air Дмитрий Олегович работает с 2014 года.

"В молодости я всегда мечтал летать на больших самолетах. Я успел полетать на больших грузовых самолетах, когда мы перевозили грузы в Юго-Восточную Азию, в Африку, в Индию, а также летали за экватор. Расти, совершенствоваться, стремиться летать за границу – желание и мечты, присущие каждому молодому летчику".

Включение в список кандидатов проекта стало для него приятной неожиданностью.

"Я даже и не знал об этом", - признался Дмитрий Олегович в телефонном разговоре с корреспондентом портала.

Он отметил, что в свое время работал в Академии гражданской авиации.

"Много моих учеников работает в разных авиакомпаниях. Кто хотел научиться у меня чему-то, тот научился", - сказал он.

К слову, Академия гражданской авиации была основана в 1994 году и является единственным высшим учебным заведением в Республике Казахстан и Центральной Азии, которое осуществляет подготовку высококвалифицированных инженеров и техников летного, технического и обслуживающего состава гражданской авиации, а также переподготовку и повышение квалификации специалистов предприятий ГА.

Он уже много раз повторял журналистам, что героем себя не считает. Любой из его коллег сделал бы в подобной ситуации то же самое. Просто в тот день за штурвалом Fokker-100 оказался именно он.

"У нас загорелась оранжевая лампочка «master cаution», просигнализировавшая, что возникли проблемы с передней стойкой. Потом на экране (самолеты этого типа оборудованы двумя экранами, на которых высвечивается, где именно проблемы) показали, что не выпускается именно передняя шасси. Мы зашли на диспетчера и попросили посмотреть, правда ли передняя стойка не вышла. Они не разглядели. Мы ушли на второй круг и еще раз зашли на диспетчера, там уже стояли инженеры нашей авиакомпании: нам подтвердили, что передняя стойка не вышла. Мы еще раз зашли на второй круг и попытались сесть. За то время, пока кружились, – сожгли горючее, а нам подготовили полосу – залили пеной. И мы сели…".

В тот момент, признавался Дмитрий Олегович, не было другого выбора.

"Надо было принимать решение, сажать самолет. Специфика профессии заключается в том, что пилоту в первую очередь приходится думать только о том, как спасти пассажиров и самолет, чтобы обеспечить максимальную безопасность. В этот момент какие-то другие мысли в голове не возникали... Небольшой страх почувствовал уже после того, как самолет приземлился и остановился".

Указом главы государства «О награждении государственными наградами Республики Казахстан» за выдающиеся заслуги перед Республикой Казахстан, мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского и служебного долга, командир воздушного судна «Fokker-100» Родин Дмитрий Олегович, был награжден высшей степенью отличия - званием «Халық қаһарманы» с вручением знака особого отличия - золотой звезды и ордена «Отан».

Для установления причин инцидента при министерстве по инвестициям и развитию РК была создана комиссия, в которую были включены прибывшие из Амстердама технические специалисты завода-изготовителя воздушных судов типа Fokker-100.

Позже стало известно, что к невыпуску передней стойки шасси привело частичное подклинивание троса привода гидроагрегата, управляющего цилиндром уборки и выпуска стойками шасси самолета, что вызвало образование эффекта гидрозамка в цилиндре уборки и выпуска передней стойки шасси.

Подтверждено, что причиной инцидента с воздушным судном Fokker-100UP-F1012 явились не эксплуатационные недостатки, а конструктивно-производственный дефект. Подобные дефекты наблюдаются на любых типах воздушных судов независимо от их возраста и от них не застрахована ни одна авиакомпания в мире.

Как уже сообщалось ранее, уже существует специальный сайт 100esim.el.kz по сбору заявок на участие в проекте. Отбирать 100 новых лиц будет специальная рабочая группа. Люди, которые участвуют в проекте, несомненно станут образцом для подражания.