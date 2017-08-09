Студент и школьник осуждены за тройное убийство в Акмолинской области

Двое парней в возрасте 17 и 16 лет убили трех человек.

В Акмолинской области оглашен приговор студенту и школьнику за жестокое тройное убийство, передает из зала суда корреспондент Sputnik Казахстан.

Преступление произошло 28 февраля в селе Дмитриевка Бурабайского района. В тот вечером местная сельская молодежь гуляла, распивая спиртные напитки.

После этого двое местных жителей — ученик девятого класса и студент первого курса колледжа вначале попытались угнать две машины, однако их попытки не увенчались успехом. Поздней ночью они пришли в дом к своему знакомому, и, когда стучались в окно, разбили стекло. Из-за этого у них разгорелась ссора.

Тогда подозреваемые топором и кочергой сначала убили 35-летнего гостя, который находился в доме, затем на глазах отца расправились с 23-летним сыном хозяина. В завершение они зарубили самого 62-летнего владельца дома. Уходя, преступники забрали документы и мобильные телефоны.

Утром соседка нашла выроненные документы и пошла в дом, где к своему ужасу обнаружила лужи крови и тела хозяев дома. Полиция задержала двух подозреваемых, 2001 и 2000 года рождения. Против них было возбуждено уголовное дело по статье 99 "Убийство" УК РК.

Акмолинский специализированный межрайонный суд по уголовным делам признал Максима Нейштетера и Вячеслава Эрбеса виновными в совершении убийства с особой жестокостью и приговорил их к 12 и 11 годам лишения свободы в исправительном учреждении средней безопасности (колонии общего режима). Они также выплатят потерпевшим компенсацию морального вреда: Нейштетер – 2 миллиона, и Эрбес — 3 миллиона тенге.

Судья Сергек Баймагамбетов также вынес частное постановление в Бурабайский районный акимат. Как оказалось, оба осужденных не посещали занятия в школе и колледже, нарушали учебную дисциплину. Несовершеннолетние были представлены сами себе, распивали в селе спиртные напитки. Никакой профилактической работы с ними не проводилось.

"Все эти условия способствовали совершению преступления, более того, после резонансного убийства никого служебного расследования не проводилось", — отметил судья.

Родственники погибших в селе Дмитриевка Бурабайского района не согласны с приговором суда, вынесенного Нейштетеру и Эрбесу, считая его слишком мягким.

Как пояснил суд, по статье 81 части 7 УК РК имеется ограничение наказания в отношении несовершеннолетних. Так, по убийству с отягчающими обстоятельствами наказание назначается не более 12 лет.