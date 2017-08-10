Озвучена предварительная причина крушения самолета под Алматы
10 августа 2017, 14:27
Самолет попал на взлете в нисходящий поток и его просто прибило к земле.
Предварительно, причиной падения учебного самолета под Алматы стал плоский штопор, передает Zakon.kz.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил Денис Кривошеев.
"По предварительным данным, причина катастрофы, так называемый плоский штопор. Самолет попал на взлете в нисходящий поток и его просто прибило к земле", - написал он.
Ранее мы писали о том, при каких условиях самолет TECNAM - P2002 может "свалиться в штопор". При максимальной массе взлета - 600 кг самолет "сваливается" при скорости 72 км/ч. Для сравнения, Ан-2 при максимальном весе взлета 5500 кг не "сваливается" вообще.
Сваливание с большой вероятностью может перейти в штопор. К сваливанию приводит превышение максимально допустимых углов атаки, что может произойти в результате падения скорости самолёта, работы рулями, изменения плотности и направления потока воздуха и т. п. В гражданской авиации сваливание относят к аварийным ситуациям и принимают меры к его избежанию.
Напомним, ЧП произошло 10 августа утром в 40 км. от Алматы. Во время выполнения учебно-тренировочного задания после взлета воздушное судно упало на удалении 2 км. от аэродрома Азем. 2 человека погибли (пилот-инструктор, курсант).
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