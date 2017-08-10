Как узаконить дом или здание, находящееся на «красной линии»

Кто вам сказал, что «красную линию» нельзя решить? Это бред! Все решается! Что такое вообще эта «красная линия»? И какой риск несет эта линия для законных прав землевладельцев?





Согласно пункта 36 статьи 1 ЗРК от 16 июля 2001 года № 242 «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан» (далее – Закон), красные линии - границы, отделяющие территории кварталов, микрорайонов, иных элементов в планировочной структуре населенных пунктов от улиц (проездов, площадей). Красные линии, как правило, применяются для регулирования границ застройки.





Поэтому в общественном сознании бытует уверенное, безапелляционное и категорически устаканившееся утверждение, что так называемые «красные линии» не решаются вообще. Кстати, это мнение не только у простых обывателей, так думают и в среде работников акиматов, территориальных органов по земельным отношениям, архитектуры и градостроительства.





Если честно, есть правда в их словах, частичная правда.





Так, согласно пункта 8 статьи 17 Закона, отклонение от установленных красных линий при планировке и застройке населенных пунктов рассматривается Законом как основание возникновения юридической ответственности субъектов хозяйственной деятельности.





Конечно же, пунктом 8 СНиП РК 3.01-01-2008 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских населенных пунктов» предусмотрено, что использование земельных участков физическими и юридическими лицами на территории населенного пункта для застройки осуществляется с соблюдением красных линий.





Даже в пункте 11.8 этого СНИПа (СНиП РК 3.01-01-2008) предусмотрено, что в пределах красных линий запрещается строительство зданий и сооружений, не предназначенных для обслуживания транспортной инфраструктуры. Если и допускается, то по согласованию с органом архитектуры и градостроительства допускается возведение временных сооружений из легких конструкций информационного характера, не ухудшающих условия эксплуатации улиц и дорог.





Так что, на самом ли деле жилые и общественные строения, попавшие по воле судьбы или прихоти какого-либо горе-акима, решившего перекроить Генерального плана города на «красную линию» не могут быть решены. И что они, собственники земель или землепользователи, чьи строения и сооружения, дома попали на эту чудо «красную линию» не смогут никогда узаконить свои дома и строения?





Полнейший бред, чушь. Давайте попробуем сломать эти стереотипы, с точки зрения существующего земельного законодательства, правил и норм.





АРГУМЕНТ 1. СНИПы допускают размещение жилых и общественных зданий на «красной линии».





Итак, согласно пункта 4.3 СНиП РК 3.01-02-2001 «Планировка и застройка районов индивидуального жилищного строительства» - границы усадебных участков, прилегающих к улицам, должны устанавливаться по красным линиям. Другими словами, все жилые дома вдоль улиц должны приведены в соответствие с красными линиями.





Аналогичные требования отражены и в другом СНиПе. Согласно пункта 7.1 другого СНиПа РК 3.01-01-2008 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских населенных пунктов» - размещение зданий и сооружений следует осуществлять на отведенных для строительства территориях, за пределами красных линий в соответствии с проектами планировки и застройки городских и сельских населенных пунктов.





При этом, согласно СНиП РК 3.01-02-2001 и СНиП РК 3.01-01-2008, жилой дом и на усадебном участке следует располагать с отступом от красной линии жилых улиц не менее 3 метров и не менее 6 метров – от красной линии магистральных улиц. Кстати, помимо жилых зданий, СНиП РК 3.01-01-2008 эти требования предусматривает также в отношении общественных зданий.





СНиПом РК 3.01-01-2008 предусматривается расстояние от края основной проезжей части магистральных дорог до линии регулирования жилой застройки не менее 50 м, а при условии применения шумозащитных устройств, обеспечивающих требования МСН 2.04-03-2005, не менее 25 м.





Согласно СНиПу РК 3.01-02-2001 в условиях реконструкции, при невозможности иного решения с учетом сложившейся планировочной ситуации, допускается размещение жилых домов по красной линии.





Главное, пунктом 7.1 СНиП РК 3.01-01-2008 помимо жилых зданий, допускается на «красной линии» размещать общественные здания. Необходимо здесь учесть требования пункта 12.55 данного СНиПа и добросовестно провести мероприятия по пылешумозащите зданий.





Согласно пункта 11 статьи 27-2 Закона - шумоизоляция сооружения должна быть спроектирована и построена с учетом отсутствия недопустимого риска для жизни и здоровья человека.





Другими словами, если имеет место реконструкция застройки, если нет недопустимого риска для жизни и здоровья человека и вследствие этого жилые дома по вашей улице расположены на «красной линии», при этом, если планы детальной планировки района, проекты застроек не предусматривают сдвигов, корректировок «красной линии», то допускается размещение домов по «красной линии». В этом, случае, допускается узаконение жилого дома, расположенного на «красной линии» путем его приемки в эксплуатацию. Узаконению подлежат и общественные здания.





Что делать, если органы архитектуры и органы земельных отношений не принимают вышеуказанные доводы? Что делать, если должностные лица акимата пользуясь административным ресурсом отказывают вам во всех согласованиях, связанных с узаконением вашей недвижимости?





АРГУМЕНТ 2. Обжалуйте в судебном порядке совместное решение МИО и МПО по утверждению планов детальных планировок, проектов застроек и схем размещения инженерных сетей по вашему району, на основе которого были установлены «красные линии».





Во-первых , вы можете иметь перспективы судебного обжалования тех решений местных исполнительных органов по утверждению градостроительной документации, на основе которой установлена «красная линия», если действительно докажете, что реализация этих градостроительных требований затронули ваши законные интересы, создали невозможные условия для реализации субъективных прав и свобод, ущемили базовые гарантии прав и свобод при осуществлении деятельности, связанные с проектированием и строительством.





В частности, в соответствии со статьей 293 Гражданского процессуального кодекса судебному оспариванию подлежат решения, действия государственного органа, в результате которых нарушены права и свободы гражданина и законные интересы юридического лица и созданы препятствия к осуществлению гражданином его прав и свобод, а также юридическим лицом законных интересов. Кстати, статья 13 Закона, также предусматривает возможность обжаловать в судебном порядке действия МИО, если архитектурная, градостроительная или строительная деятельность на данной территории затрагивает их интересы и вводит какие-либо ограничения.





В нашем случае, если строительство жилого дома осуществлялось на основе прежних «красных линий» и принятие новых линий, которые не позволяют ввести в эксплуатацию жилой дом - и есть нарушение имущественных прав гражданина.





Другими словами, вы можете обжаловать в судебном порядке проекты, схемы которых затрагивают ваши права и законные интересы.





Во-вторых, если речь идет о «красной линии», то какие проектные документы напрямую задевают ваши субъективные права и законные интересы, какие проекты могут быть обжалованы в судебном порядке.





Они отражены в статье 109 Земельного кодекса Республики Казахстан, которая предусматривает, что «все земли городов, поселков, сельских населенных пунктов используются в соответствии с их генеральными планами, проектами детальной планировки и застройки (при наличии этих проектов) и проектами земельно-хозяйственного устройства территории».





В нашем случае, «красные линии» и ограничения в рамках этих линий устанавливаются в планах детальной планировки и застройки (ПДП) каждого района в отдельно взятом населенном пункте.





Но сам проект детальной планировки и застройки мы обжаловать не может, так как документ носит сугубо универсальный характер, обжаловать можем только локальный нормативно-правовой акт государственного органа, который был утвержден. При этом, обжалуем мы нормативно-правовой акт, только в той части, в которой было допущено нарушение прав и законных интересов граждан.





В частности, согласно статье 22 Закона, в компетенции маслихатов – утверждение комплексной схемы градостроительного планирования прилегающих территорий (проекта районной планировки).





Согласно пункта 10 статьи 25 Закона, к компетенции акиматов города республиканского значения, столицы отнесены утверждение и реализация градостроительных проектов, разрабатываемых для развития утвержденного генерального плана (комплексной схемы градостроительного планирования, проектов планировки) города и пригородной зоны.





Другими словами, постановление акимата, на основе которого утверждены планы детальной планировки и застройки по вашему району - и есть тот документ, который должен быть обжалован в судебном порядке.





При этом, воспользуйтесь Законом «О доступе к информации» и подайте запросы в орган архитектуры и градостроительства о предоставлении схем «красных линий», если данный документ является неотъемлемой частью градостроительной документации, то можно обжаловать и этот документ.





В третьих, проходящая по вашему дому и земельному участку «красная линия» может быть перенесена, скорректирована, а строение узаконено, при условии если вы в суде докажете, что новая «красная линия» существенно нарушает ваши имущественные права и была установлена позже, после приобретения и государственной регистрации вами прав на земельный участок и недвижимое имущество на нем.





И что делать, если на момент начала строительства жилого дома или здания вы работали в пределах норм отвода старых «красных линий» и на момент завершения строительства жилой дом попадает на новую «красную линию», которая значительно отличается своими границами и пересекает часть вашего земельного участка и жилого дома.





Если вы заранее заказали топографическую съемку и там линии отсутствовали, получили АПЗ, согласовали технические условия, получили разрешение на строительство, если все это вами получено с учетом старого ПДП, то конечно новое, утвержденное ПДП с новыми схемами «красных линий» не может по существу применяться в отношении вас. Учтите, АПЗ на разработку проекта строительства и приемки в эксплуатацию жилого дома, общественного строения разрабатывается на основе градостроительной документации, в том числе ПДП и границы «красных линий» в АПЗ учтены и занесены. Если вам выдали АПЗ, то бояться незачем, за исключением того, если ГАСК в судебном порядке не обжалует выдачу АПЗ.



