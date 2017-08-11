В Алматы водитель уснул за рулем и устроил серьезное ДТП

От сильного удара отбойник буквально вошел в машину.

Авария произошла в 5 утра на ГРЭСовской трассе, передает Zakon.kz.





Mitsubishi Galant двигался в сторону поселка Байсерке. По словам очевидцев, водитель уснул за рулем и на скорости врезался в разделительный отбойник.





От сильного удара отбойник буквально вошел в машину.





В результате аварии пострадал водитель, он ехал один в машине. Его в тяжелом состоянии госпитализировали.







