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В Алматы водитель уснул за рулем и устроил серьезное ДТП

11 августа 2017, 07:31

От сильного удара отбойник буквально вошел в машину.

Авария произошла в 5 утра на ГРЭСовской трассе, передает Zakon.kz.

Mitsubishi Galant двигался в сторону поселка Байсерке. По словам очевидцев, водитель уснул за рулем и на скорости врезался в разделительный отбойник.

От сильного удара отбойник буквально вошел в машину.

В результате аварии пострадал водитель, он ехал один в машине. Его в тяжелом состоянии госпитализировали.




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