Директоров столичных школ накажут за навязывание магазинов школьной формы

Навязывание или указание определенных точек продаж школьной формы со стороны руководства образовательного учреждения незаконны. Об этом сообщает управление образования Астаны, передает Об этом сообщает управление образования Астаны, передает Zakon.kz





В случае неоднократного поступления жалоб на директора школы будет рассматриваться вопрос о привлечении его к дисциплинарной ответственности.





"Это все не должно размещаться ни в школах, ни на сайтах. Мы уходим от лоббирования любых интересов, чтобы родители уже сами выбирали того поставщика, которого им удобно, либо магазин, либо рынок, и как им угодно, где угодно закупали", - отметил и. о. начальника столичного Управления образования Ануар Жангозин, отвечая на соответствующий вопрос.





Кроме того, городское Управление образования обязало руководство школ разместить на сайт электронный вариант эмблемы. Соответствующее письмо было разослано директорам школ, работа проводится во избежание лоббирования определенного поставщика. Таким образом, родителям не обязательно покупать пиджак или жилетку с прошитой эмблемой.





"Мы разослали письмо по всем школам, чтобы они разместили образец эмблемы на сайте. Теперь любой родитель может скачать эту эмблему, изготовить ее где угодно, пришить ее на форму, и этого будет вполне достаточно", – отметил А. Жангозин.





Телефоны для обращений по вопросам о новой школьной форме: 55-68-53, 55-74-67.





Ранее сообщалось, переход Астаны на единую школьную форму темно-синего цвета будет происходить поэтапно, по мере изнашиваемости одежды у ребенка. С 1 сентября прийти в пиджаке и брюках темно-синего цвета должны только первоклассники. Школьная форма для мальчиков включает пиджак, жилет, брюки, трикотажный жилет – темного синего цвета, а также рубашку белого цвета.





В холодное время года рубашку можно заменить на «водолазку». Однако в этом году были учтены пожелания родителей, и теперь нет необходимости покупать весь комплект. Рекомендуемый минимум: рубашка, жилет и брюки. Минимум для девочек: сарафан и блузка; жилет, блузка и юбка, либо жилет, блузка и брюки.



