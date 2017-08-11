Доступ к личным данным казахстанцев откроется третьим лицам
11 августа 2017, 14:13
Предоставление доступа будет возможно в начале следующего года.
В рамках проекта «Цифровой Казахстан» Правительство для граждан разрабатывает функцию предоставления доступа личной информации граждан третьим лицам, передает BNews.kz.
"Когда человек приходит к нам в офис, адресную справку с него не требуют, потому что все сведения мы получаем сразу через систему. Мы хотим в будущем запретить требовать сведения о гражданах и работаем в рамках цифрового Казахстана для того, чтобы дать доступ третьим лицам к справкам. Например, я работодатель и требую у вас адресную справку. Я смогу ее запросить сам на портале, вам придет смс - подтверждение и согласие на запрос. Вы подтверждаете либо с ЭЦП либо через СМС и работодателю открываются все ваши персональные данные", - сказал председатель правления государственной корпорации Правительство для граждан Аблайхан Оспанов.
По мнению председателя правления, предоставление доступа к личной информации третьим лицам будет возможно в начале следующего года.
"В следующем году, в первом квартале думаем это уже запустить. Здесь больше присутствуют технические моменты. Мы сейчас всех, кто получает услуги просим привязать свой ИИН и получить ЭЦП, чтобы, когда это заработало вы лишний раз не приходили в ЦОН", - сказал А.Оспанов.
Также он отметил, что операторам запрещается выдавать адресные справки.
"Мы сейчас запрещаем нашим операторам выдавать адресную справку. Мы хотим, чтобы он один раз получил цифровую подпись, консультацию и научился сам, чтобы второй раз человек к нам не приходил. Ежегодно мы оказываем 8 млн консультаций, наша задача, чтобы люди, получив консультацию, получили здесь услуги и уже не приходили к нам в будущем, а пользовались ими из дома и на работе", - отметил председатель правления.
Фото: alau.kz.
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