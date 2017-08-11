Третьим участником полицейской поножовщины в Таразе оказался начальник районного ЦОНа

Инцидент был снят на камеру видеонаблюдения ресторана, около которого все произошло.

В Прокуратуре Жамбылкой области прокомментировали инцидент с поножовщиной , устроенной полицейскими в Таразе, передает Zakon.kz





Как рассказал исполняющий обязанности прокурора области А.Майлыбаев, 10 августа примерно 05:30 часов утра в городскую больницу №1 с ножевым ранением в области грудной клетки слева поступил начальник отделения ЦОН Байзакского района Жетписбаев Марсель Жетписбаевич, 1972 г.р. Его госпитализировали с диагнозом «торокоабдеменальное колотое ранение слева с диафрагмой и левой доли печени».





"Предварительно установлено, что ножевое ранение Жетписбаеву М. нанес начальник управления по противодействию экстремизму ДВД по Жамбылской области Умбеталиев М. возле ресторана «Арай-Плаза», расположенного на пересечении улиц Рыскулова и Толе би в Таразе", - отметили в прокуратуре.





Также, ножевое ранение (колото-резанная рана правого бедра и левого предплечья) было нанесено начальнику управления криминальной полиции ДВД по Жамбылской области Бектурганову Е., который обратился за медицинской помощью в ЦРБ Жамбылского района, от госпитализации он отказался.





Отмечается, что весь инцидент был снят на камеру видеонаблюдения ресторана «Арай-Плаза».





"Данный факт зарегистрирован в ЕРДР УВД Тараза за по ст.106 ч.1 УК РК (нанесение тяжких телесных повреждений). В последующем прокуратурой области уголовное дело переквалифицировано со ст.106 ч.1 УК РК на ст.24 ч.3 – ст.99 ч.2 п.1 УК РК (покушение на убийство двух и более лиц). По данному уголовному делу создана межведомственная следственно-оперативная группа под руководством спецпрокурора прокуратуры Жамбылской области, в состав которой включены сотрудники департамента собственной безопасности МВД РК", - добавили в ведомстве.





В настоящее время проводятся следственные действия с участниками уголовного процесса, по результатам которых будет принято решение о водворении виновных лиц в ИВС.



