Казахстанская Анджелина Джоли рассказала, как ее избили на улице

11 августа 2017, 16:33

Фотографию с гематомой на лице она опубликовала в Instagram.

Чемпионка Казахстана по боксу Зарина Цолоева, которую называют "казахстанской Анджелиной Джоли", рассказала о том, как была избита прохожим, передает zakon.kz.

Фотографию с гематомой на лице она опубликовала на своей странице в Instagram.



"Не пугайтесь!) В ринге я так ещё не пропускала уж точно) (это было около года назад)Однажды решила сходить в магазин,купить чего нибудь вкусненького,шла в шапочке и наушниках,в спортивной форме,шёл дождик,не поднимая голову смотрела в телефон,лишь раз подняв глаза,в дали мельком увидела на встречу идущего парня или мужчину незнаю,снова опустив голову через пару минут просто упала от удара,сжалась и ждала момента ответить,но это были лишь секунды и после чего Он убежал,не телефона не денег ничего не взял.. спрашивается тогда,для чего?!Зачем?! В каком состоянии нужно быть чтобы сделать это!!? Можно много говорить,но хочется сказать всем до единого,что спортсмену что другому,будьте внимательны!!! И кстати!!! Наушники! Сколько раз говорили мне мои родители не одевай наушники на улице.. не послушала и вот..", - написала она (орфография и пунктуация сохранены - прим).

Фото: Instagram.

Акции
Комментарии Правила комментирования
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код