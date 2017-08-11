Казахстанская Анджелина Джоли рассказала, как ее избили на улице
11 августа 2017, 16:33
Фотографию с гематомой на лице она опубликовала в Instagram.
Чемпионка Казахстана по боксу Зарина Цолоева, которую называют "казахстанской Анджелиной Джоли", рассказала о том, как была избита прохожим, передает zakon.kz.
Фотографию с гематомой на лице она опубликовала на своей странице в Instagram.
Фото: Instagram.
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