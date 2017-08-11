Казахстанская Анджелина Джоли рассказала, как ее избили на улице

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"Не пугайтесь!) В ринге я так ещё не пропускала уж точно) (это было около года назад)Однажды решила сходить в магазин,купить чего нибудь вкусненького,шла в шапочке и наушниках,в спортивной форме,шёл дождик,не поднимая голову смотрела в телефон,лишь раз подняв глаза,в дали мельком увидела на встречу идущего парня или мужчину незнаю,снова опустив голову через пару минут просто упала от удара,сжалась и ждала момента ответить,но это были лишь секунды и после чего Он убежал,не телефона не денег ничего не взял.. спрашивается тогда,для чего?!Зачем?! В каком состоянии нужно быть чтобы сделать это!!? Можно много говорить,но хочется сказать всем до единого,что спортсмену что другому,будьте внимательны!!! И кстати!!! Наушники! Сколько раз говорили мне мои родители не одевай наушники на улице.. не послушала и вот..", - написала она (орфография и пунктуация сохранены - прим).