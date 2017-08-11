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Назначен новый руководитель Службы центральных коммуникаций

11 августа 2017, 19:29

Нигметов ранее покинул пост.

Анастасия Щегорцова назначена руководителем Службы центральных коммуникаций, сообщили в СЦК. Министр информации и коммуникаций РК Даурен Абаев представил коллективу РГУ «Служба центральных коммуникаций» нового руководителя - Анастасию Щегорцову.

Анастасия Щегорцова окончила Евразийский национальный университет им. Гумилева (2003), факультет политологии, имеет степень магистра социологии. Работала на разных должностях в Министерстве культуры и информации, комитете по языкам, акимате Астаны. Владеет казахским, русским, английским языками.


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