В Актобе воспитанники детсада спят на полу и болеют кожными заболеваниями

Обеспокоенные родители детей из детского сада "Кулыным" в Актобе забили тревогу, передает корреспондент Sputnik Казахстан.

Скандал в детском саду "Кулыным", расположенном в жилом массиве "Магаджан" Заречного сельского округа, разгорелся из-за фотографий детей, которые мамам высылали сами воспитатели. Малыши как оказалось спят на полу, постоянно болеют кожными заболеваниями, страдают от укусов блох и скудной еды.

"В течение года нам обещали детские площадки, песочницы, — рассказывает одна из родительниц воспитанников Айкерим Шаганбаева. — Но вот вчера нам поступили фотографии, что дети спят на полу. Мамы жалуются, что у детей блошиные укусы. Они болеют из-за этого. Еда безобразная. В супе попадаются мелкие кости. Дети часто остаются голодными. Заведующей нет, технички нет. Там непонятно кто работает, все родственники и родственницы. Медсестра ходит через день. Мой ребенок периодически болеет кишечными инфекциями. Неделю ходит сюда, а потом неделю болеет. И никто здесь его не лечит".

Как рассказала мама одного из воспитанников детского сада "Кулыным" Елена Саванявичус, на территории учреждения, которое начало работу год назад, не было даже детской площадки. Свежевыкрашенная пара ограждений для песочниц и качели появились, по ее словам, только накануне.

"Кулыным" — частный детский сад, выполняющий госзаказ, однако, как уверяет женщина, не соответствует элементарным требованиям. За услуги детского сада родители выплачивают 10 тысяч тенге в месяц.

"Здесь все родственники работают. А кто не работает, спокойно здесь околачивается. У них все схвачено. — сетует Елена Саванявичус. — Сама хозяйка детского сада живет в соседнем доме. Я на днях подходила к руководительнице. Спрашиваю: "Где заведующая?". Она ответила, что никто здесь не хочет работать. Слишком далеко ехать из города. Мы требуем заменить персонал детского сада, кроме воспитателей. Они хорошо относятся к детям. Но родственников директора надо убрать и поставить нормального заведующего".





Во время очередного стихийного собрания родители малышей прорвались в здание детского сада и застали там плачущих воспитателей — молодых напуганных девушек, бьющихся в истерике. На одну из женщин, снимавших происходящее на камеру телефона, по ее словам, напал находившийся в здании неизвестный мужчина. Он заявил, что, якобы, юрист учреждения.





Судя по видео, одна из воспитательниц детского сада была в полуобморочном состоянии. По словам родителей, женщины пытались привести ее в чувство, тут же вызвав "скорую" и полицейских. Но воспитательница так и не смогла объяснить, что происходило в детсаде в то время, пока родители пытались пройти внутрь.

В городском отделе образования о сложившейся ситуации знают.

"Мы в курсе ситуации касательно детского сада "Кулыным". Госзаказ на 100 мест садик получил в октябре 2016 года. Родители детей были на приеме у нашего руководителя. Эта проблема обязательно будет решена. Мы возьмем ситуацию на контроль. Совместно с уполномоченными органами будет создана комиссия и будут приняты меры", — заверила заместитель руководителя Актюбинского городского отдела образования Гульжанат Сисенбаева.

Обеспокоенные родители и воспитатели обратилась с заявлением в полицию.

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