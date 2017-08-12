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"КаZахи" опубликовали "фотографию года" с Нурсултаном Назарбаевым

12 августа 2017, 12:43

Снимок с главой государства появился в Instagram на страницах участников.

Команда КВН "КаZахи" опубликовали фотографию с Президентом Казахстана в соцсетях, передает Zakon.kz.

Снимок появился на страницах участников команды Кумара Лукпанова и Ярослава Мелехина.

"Фотография года: Летний Кубок КВН - 2017 который прошёл в Астане, наша команда КВН "КАZАХИ" подарила Президенту Республики Казахстан Нурсултану Абишевичу Назарбаеву! На протяжении долгих лет выступлений в Москве мы благодарили Президента за поддержку и как итог, свою главную награду в КВНовской карьере мы подарили именно ему! Президент сказал нам тёплые слова поздравления, и подчеркнул, что мы всегда будем для него любимой командой КВН. Не знаю, что было волнительней: получать награду на сцене или получить поздравления от Главы государства!", - написал КВНщик Ярослав Мелехин.


Фото: Instagram.

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