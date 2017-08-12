В Алматы состоится главная гонка с препятствиями Race Nation Kazakhstan
12 августа 2017, 14:22
RACE NATION, или "ГОНКА НАЦИИ" - впечатляющий забег по пересеченной местности с искусственными препятствиями.
27 августа в предгорьях Заилийского Алатау состоятся главные соревнования на выносливость Race Nation Kazakhstan. Впечатляющие состязания с искусственными препятствиями пройдут в живописной локации на Лыжно-биатлонном комплексе "Алатау", сообщает Zakon.kz.
RACE NATION, или "ГОНКА НАЦИИ" - впечатляющий забег по пересеченной местности с искусственными препятствиями. Даже если ранее вы принимали участие в марафонах, триатлоне, занимались CrossFit или другими видами экшен спорта, "ГОНКА НАЦИИ" станет для вас настоящим испытанием, которое, впрочем, по силам каждому, поэтому каждый может попробовать это.
Предстоящие старты включают
ЗАБЕГ ВОЛИ (10+ км и 22 препятствий),
ЗАБЕГ СИЛЫ (5+ км и 15 препятствий).
Старты проходят в трех категориях: ELITE, STANDARD и TEAM.
Забег ELITE - участвуют наиболее подготовленные участники, профессиональные и полупрофессиональные спортсмены.
Забег STANDART - для участников со средним и начальным уровнем подготовки.
Забег TEAM - командный забег. В формате TEAM финиш засчитывается по последнему участнику команды.
«Грядёт первый старт Race Nation в Казахстане. Мы ожидаем порядка полутысячи участников. В отличие от любого другого любительского старта эта гонка будет отличаться высоким качеством препятствий, и организации гонки. А также красотой природы на локации. Главная особенность нашей локации идеальные условия для проведения мероприятий высокого уровня. Участников ждут перепады высот, чистый горный воздух, комфортные погодно-климатические условия. Оргкомитет ожидает успешных стартов, при которых участники останутся довольны, получат новый опыт и массу впечатлений», - заявил представитель оргкомитета Race Nation Kazakhstan Тимур Артюхин.
«К созданию трассы забега привлекались профессиональные спортсмены, эксперты из элитных армейских спецподразделений. Перед созданием RACE NATION изучен опыт стран, где проходят похожие соревнования, такие как TOUGH MUDDER (США), SUPER HERO (США), MUD RUN (США), THE COLOR RUN (США), TRU GRIT (Австралия). Как правило, участие в подобных стартах на западе принимают миллионы человек» - сообщил представитель оргкомитета Race Nation Kazakhstan Вадим Винокуров.
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