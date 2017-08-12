В Алматы состоится главная гонка с препятствиями Race Nation Kazakhstan

RACE NATION, или "ГОНКА НАЦИИ" - впечатляющий забег по пересеченной местности с искусственными препятствиями.

27 августа в предгорьях Заилийского Алатау состоятся главные соревнования на выносливость Race Nation Kazakhstan. Впечатляющие состязания с искусственными препятствиями пройдут в живописной локации на Лыжно-биатлонном комплексе "Алатау", сообщает Zakon.kz





RACE NATION, или "ГОНКА НАЦИИ" - впечатляющий забег по пересеченной местности с искусственными препятствиями. Даже если ранее вы принимали участие в марафонах, триатлоне, занимались CrossFit или другими видами экшен спорта, "ГОНКА НАЦИИ" станет для вас настоящим испытанием, которое, впрочем, по силам каждому, поэтому каждый может попробовать это.









Предстоящие старты включают





ЗАБЕГ ВОЛИ (10+ км и 22 препятствий),

ЗАБЕГ СИЛЫ (5+ км и 15 препятствий).





Старты проходят в трех категориях: ELITE, STANDARD и TEAM.





Забег ELITE - участвуют наиболее подготовленные участники, профессиональные и полупрофессиональные спортсмены.

Забег STANDART - для участников со средним и начальным уровнем подготовки.

Забег TEAM - командный забег. В формате TEAM финиш засчитывается по последнему участнику команды.





«Грядёт первый старт Race Nation в Казахстане. Мы ожидаем порядка полутысячи участников. В отличие от любого другого любительского старта эта гонка будет отличаться высоким качеством препятствий, и организации гонки. А также красотой природы на локации. Главная особенность нашей локации идеальные условия для проведения мероприятий высокого уровня. Участников ждут перепады высот, чистый горный воздух, комфортные погодно-климатические условия. Оргкомитет ожидает успешных стартов, при которых участники останутся довольны, получат новый опыт и массу впечатлений», - заявил представитель оргкомитета Race Nation Kazakhstan Тимур Артюхин.



