Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

В Астане задержали серийного "форточника"

12 августа 2017, 17:28

Иногда молодой парень совершал кражи вместе со своим старшим братом.

Столичными полицейскими задержан вор-"форточник", подозреваемый в совершении ряда квартирных краж, сообщает пресс-служба департамента внутренних дел города.

По информации полиции, 23-летний парень в нескольких случаях действовал вместе со своим 27-летним сводным братом. Оба они — жители Акмолинской области.

Злоумышленник проникал в дома с открытыми форточками частных секторов города в ночное время. Добычей домушников становились сотовые телефоны, ноутбуки, ювелирные изделия и другие ценные вещи. Похищенные вещи они закладывали в ломбард.

В ходе оперативно-следственных действий доказана их причастность к более семи кражам из домов.

В настоящее время задержанные водворены в изолятор временного содержания. Проводится досудебное расследование по статье "Кража", проверяется причастность к другим ранее совершенным аналогичным преступлениям.

Фото © AP Photo / John Locher. Источник: Sputnik Казахстан


MINI-MBA — ваш путь к высокооплачиваемой работе. - 43%. Успейте!

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...