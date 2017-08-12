В Астане задержали серийного "форточника"

Иногда молодой парень совершал кражи вместе со своим старшим братом.

Столичными полицейскими задержан вор-"форточник", подозреваемый в совершении ряда квартирных краж, сообщает пресс-служба департамента внутренних дел города.

По информации полиции, 23-летний парень в нескольких случаях действовал вместе со своим 27-летним сводным братом. Оба они — жители Акмолинской области.

Злоумышленник проникал в дома с открытыми форточками частных секторов города в ночное время. Добычей домушников становились сотовые телефоны, ноутбуки, ювелирные изделия и другие ценные вещи. Похищенные вещи они закладывали в ломбард.

В ходе оперативно-следственных действий доказана их причастность к более семи кражам из домов.

В настоящее время задержанные водворены в изолятор временного содержания. Проводится досудебное расследование по статье "Кража", проверяется причастность к другим ранее совершенным аналогичным преступлениям.

Фото © AP Photo / John Locher. Источник: Sputnik Казахстан