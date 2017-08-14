Опубликован новый список обладателей образовательных грантов РК в 2017 году
14 августа 2017, 09:58
В этом году государство выделило 37 932 гранта, это на 6 тысяч больше, чем годом ранее.
Опубликован новый список обладателей образовательных грантов РК в 2017 году, сообщает издание "Егемен Қазақстан".
Ознакомиться с новым списком можно по этой ссылке.
Ранее, министр образования и науки Ерлан Сагадиев встретился с абитуриентами и их родителями, недовольными распределением образовательных грантов, которые накануне устроили акцию протеста у здания министерства.
Многие не смогли получить возможность бесплатного обучения, несмотря на высокие баллы по результатам ЕНТ.
Министр пообещал, что каждую жалобу рассмотрят в индивидуальном порядке.
«Мы сделаем новый список, исключим оттуда «Алтын белгі». «Алтын белгі» профинансируем за счет университетов, резервов. Но это не значит, что все получат гранты. Обладателю «Алтын белгі» дадут отдельный грант. Это место освобождается и отдается следующему по списку. На процесс поступления это никак не повлияет, работа будет проведена в течение этой недели», – пообещал министр.
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