Вооруженные налетчики в Шымкенте неудачно напали на игорное заведение

В Шымкенте полицейские задержали троих подозреваемых в разбойном нападении, передает передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД ЮКО.





Разбойное нападение на одно из игорных заведений произошло 10 августа. Ночью в помещение ворвались несколько вооруженных людей в масках. Угрожая охраннику оружием, они попытались завладеть деньгами, выстрелив в кассовый аппарат. Но после неудачной попытки преступники ни с чем скрылись.





"С целью раскрытия разбойного нападения и задержания подозреваемых лиц в отделе полиции создали следственно-оперативную группу. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Аль-Фарабийского ОП УВД Шымкента по «горячим следам» задержали троих подозреваемых, 1986 и 1988 г.р., жителей Шымкента. При обыске в гараже у одного из задержанных полицейские обнаружили и изъяли в качестве вещественных доказательств: маски, автомат, пистолет «ПМ», травматический пистолет и патроны к ним", - сообщили в ДВД.





В настоящее время по данному факту ведется досудебное расследование по двум статьям УК РК: 192 «Разбой» и 287 «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств». Подозреваемые арестованы. Проводится досудебное расследование.



