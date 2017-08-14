На Капшагае прокурор спас жизнь двум людям

На Капшагайском водохранилище двойную трагедию предотвратил старший помощник прокурора города Капшагай Марлен Жумаханов,





Только в этом году с начала купального сезона, казалось бы, спокойное и тихое озеро унесло жизни 13 человек. Эта цифра могла бы быть в разы выше, если бы здесь круглосуточно не несли службу сотрудники оперативно-спасательного отряда. Благодаря их работе 82 человека остались жить.

В один из дней компания отдыхающих на катере уплыла слишком далеко. Если бы не счастливый случай, могла бы произойти трагедия.





Первый свой отдых в этом сезоне на Капшагае алматинка Алия не забудет никогда. В тот день девушка отправилась в Капшагай вместе с коллегами подруги. Ближе к вечеру, когда отдых был в самом разгаре, компания молодых людей решила совершить прогулку на катере и сделать красивые фотографии на фоне заката. Когда все поднялись на борт, к ним присоединились еще четыре человека, которых они не хотели брать с собой, но все же приняли на катер. Прилично отплыв от берега, отдыхающие прыгнули в воду, однако насладиться купанием не успели. Неожиданно поднялся сильный ветер.





«Так получилось, что я за одной волной осталась и меня в другую сторону отбросило. Я всеми силами пыталась доплыть до своей компании, но у меня это не получалось, почему-то. Потом смотрю, все наши добрались до катера. Они все уже были на борту. Я задыхаюсь, уже не могу дышать. Катер уже очень далеко отплыл, примерно на 25 метров. У меня началась паника. Вдруг я не смогу догнать катер. Что будет? Думаю, может мне кто-нибудь поможет. Кричу: «Помогите!». Не знаю, слышат меня или не слышат…»,- вспоминает Алия Кабикожаева.





Девушка периодически уходила под воду и появлялась на поверхности. Ее старался успокоить парень, который сам еле держался на воде. Когда у Алии иссякли уже все силы, и она мысленно попрощалась с жизнью, девушка заметила молодого человека, который, рискуя своей жизнью, прыгнул в воду с катера.

«Вдруг, когда уже уходила под воду, вижу, человек прыгает с борта. У меня такая надежда появилась. Он так стремительно плыл ко мне, уверенно и без остановки. И это мне придало силы. Я держалась. И, когда пять-шесть метров между нами оставалось, он кинул мне круг… Он хотел и меня, и того парня спасти: он два круга взял с собой, и один потерял, пока плыл. Но и с одним спасательным кругом он доплыл, кинув его мне. Вот так он меня и спас», - продолжила свой рассказ девушка.





Тем смелым парнем, как раз-таки, оказался один из четырех пассажиров, которых компания Алии не желала брать с собой. Это был старший помощник прокурора города Капшагай Марлен Жумаханов. Спас Марлен не только девушку, но и парня, который, по рассказам Алии, тоже ухватился за спасательный круг, брошенный сотрудником прокуратуры.





«Я находился с механиком-водителем внутри катера. В какой-то момент подбежал парень из отдыхающей в задней части компании и попросил спасательный жилет или спасательный круг. Механик-водитель спустился вниз в каюту, достал два. Я спросил: «Что случилось?». Он говорит: «Там девушка тонет». Выйдя на заднюю часть катера, я увидел, что в метрах 30-35 тонет девушка. Были сильные волны, она периодически появлялась и пропадала, звала на помощь. Я попытался бросить спасательный круг в виде подковы, но он от ветра вернулся и упал рядом с катером. Я его поднимаю, снимаю с себя вещи, кидаю спасательный круг перед катером, ныряю и подплываю уже, непосредственно, к девушке. Подплыл с кругом, она схватилась за него. Я спросил: «Сможешь доплыть?». Она ответила: «Да, теперь с кругом я смогу сама доплыть»,- рассказывает старший помощник прокурора города Капшагай Марлен Жумаханов.





Однако доплыть до катера и присоединиться к друзьям девушке не удалось. Марлену пришлось повторно нырять в воду.

«Когда девушка подплыла, то оказалась сбоку от катера и, из-за парусности, он начал напирать на нее, из-за чего девушка уходила под катер. И снова группа, которая была с ней, начала кричать: «Она не может, она уходит под катер». Я второй раз прыгнул в воду, схватил ее и уже с задней части катера, где есть лестница, поднял девушку на него», - говорит Марлен.





Марлен, возможно от скромности, умолчал, что спас жизнь еще одному человеку. Кроме того, он не считает, что совершил героический поступок. Его сильно поразило равнодушие молодых людей, которые точно также могли подать руку помощи человеку за бортом.

«Просто это получилось спонтанно, и удивило, что группа, с кем она отдыхала, в том числе и парни, стоят и ничего не предпринимают. Видят, что девушка тонет, смотрят на нее и кричат: «Помогите, помогите!». При этом никакой инициативы от них не было. Прыгнуть, подплыть, помочь – ничего не было... На тот момент я ни о чем не задумывался: человек тонет - надо помочь!», - делится воспоминаниями Марлен Жумаханов.





Алматинский художник Алия Кабикожаева безмерно благодарна своему спасителю. Если для нее поступок Марлена - героический, то для самого представителя прокуратуры это обычный поступок.



