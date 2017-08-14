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В Алматы горело кафе

14 августа 2017, 12:50

Площадь пожара составила 80 кв.м. Обошлось без жертв и пострадавших.

В Алматы 14 августа горело кафе, передает Zakon.kz.

"14 августа в 12:14 на пульт "101" ДЧС г. Алматы поступило сообщение о горении кровли кафе расположенного по адресу: Жетысуский район,ул Грибоедова, 55. Первые пожарные расчеты прибыли к месту вызова в 12:23 часов. К моменту прибытия пожарных обстановка была следующая: открытым пламенем горела кровля кафе. Принятыми мерами огнеборцев пожар локализован в 12:39 часов и ликвидирован за 20 минут, в 12:44.", - сообщила официальный представитель ДЧС Алматы Сандугаш Баймухамбетова.

Площадь пожара составила 80 кв.м. Обошлось без жертв и пострадавших.

Фото: ДЧС Алматы.

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