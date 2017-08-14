В результате жуткого ДТП на "барахолке" в Алматы скончался мужчина
14 августа 2017, 14:26
Причины и детали аварии устанавливают полицейские.
В Алматы на Северном кольце произошла серьезная авария, передает Zakon.kz.
Судя по имеющимся видео очевидцев, бетономешалка врезалась в автомобиль Toyota Camry.
"Миксер стоял метрах в 10, он практически переехал всю Toyota. Как можно было ее не заметить?" - отметил очевидец ДТП.
В результате наезда тяжеловеса большую часть легковушки искорежило до неузнаваемости. Автовладелец погиб на месте.
Как сообщили очевидцы корреспонденту МИА "Казинформ", водитель легковушки остановился, чтобы поменять лопнувшее колесо. Багажник был открыт, автовладелец проводил работы по замене. В этот момент бетономешалка совершила наезд на стоявшую легковую машину и ее водителя. По какой причине водитель большегрузной машины не заметил стоявшее авто, установят полицейские.
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