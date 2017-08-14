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Оплату за парковку в аэропорту Астаны с 57 тысяч тенге снизили до 2 тысяч

14 августа 2017, 14:48

Сейчас 30 минут первых бесплатно, при въезде даётся билет, на котором все тарифы указаны.

Руководством Астана LRT принято решение заменить сумму парковки с 57000 тенге до 2000 тенге, сообщает BNews.kz.

"В аэропорту всего 2000 парковочных мест. Есть краткосрочные парковки, паркинг крытый и есть бесплатная парковка, которая расположена чуть дальше терминала. Сейчас 30 минут первых бесплатно, при въезде вам даётся билет, на котором все тарифы указаны. Это публичный договор, при въезде в аэропорт с которым вы автоматически соглашаетесь", - сказал директор Астана LRT Рустам Халилев.

Как он отметил, все парковочное пространство управляется одной компанией и тарифный план везде одинаковый.

"Мы приняли решение, что с людьми надо провести профилактическую беседу и они подписали документ, что с правилами парковки ознакомлены. В итоге, чисто человечески, мы приняли оплату в размере в 2000 тенге. Люди просто привыкли, что на момент реконструкции аэропорта, парковка была бесплатной и люди на сутки оставляли свои авто", - продолжил Халилев.

Также Халилев отметил, что принимаются меры не допущению нелегальных таксистов.

"Мы вводим систему распознавания номеров и таксисты, которые работают нелегально и матают круги, чтобы не платить за парковку. Если такой автомобиль, один раз выехал и заехал обратно, то его предыдущее время будет добавлено на новый талон", - сказал Рустам Халилев.

Фото: Arnapress.kz

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