Оплату за парковку в аэропорту Астаны с 57 тысяч тенге снизили до 2 тысяч
14 августа 2017, 14:48
Сейчас 30 минут первых бесплатно, при въезде даётся билет, на котором все тарифы указаны.
Руководством Астана LRT принято решение заменить сумму парковки с 57000 тенге до 2000 тенге, сообщает BNews.kz.
"В аэропорту всего 2000 парковочных мест. Есть краткосрочные парковки, паркинг крытый и есть бесплатная парковка, которая расположена чуть дальше терминала. Сейчас 30 минут первых бесплатно, при въезде вам даётся билет, на котором все тарифы указаны. Это публичный договор, при въезде в аэропорт с которым вы автоматически соглашаетесь", - сказал директор Астана LRT Рустам Халилев.
Как он отметил, все парковочное пространство управляется одной компанией и тарифный план везде одинаковый.
"Мы приняли решение, что с людьми надо провести профилактическую беседу и они подписали документ, что с правилами парковки ознакомлены. В итоге, чисто человечески, мы приняли оплату в размере в 2000 тенге. Люди просто привыкли, что на момент реконструкции аэропорта, парковка была бесплатной и люди на сутки оставляли свои авто", - продолжил Халилев.
Также Халилев отметил, что принимаются меры не допущению нелегальных таксистов.
"Мы вводим систему распознавания номеров и таксисты, которые работают нелегально и матают круги, чтобы не платить за парковку. Если такой автомобиль, один раз выехал и заехал обратно, то его предыдущее время будет добавлено на новый талон", - сказал Рустам Халилев.
Фото: Arnapress.kz
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