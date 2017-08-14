Наставничество, коучинг, тренинги: инструменты, которые сделают из женщины бизнесвумен

25 апреля 2015 года было подписано Соглашение о сотрудничества по Программе «Женщины в бизнесе» сроком на 3 года.

Гендерные отношения влияют на эффективность функционирования как общества, так и экономики. Неравноправие полов постоянно создает препятствия на пути устойчивого и рачительного вложения инвестиционного капитала, мешает сделать переходный процесс более последовательным и всеохватным.





Неравноправие полов по-прежнему не позволяет добиться равенства возможностей в мировом масштабе. В 2015 году во всех странах доля женщин, входящих в состав трудовых ресурсов, была по-прежнему ниже доли мужчин; при этом женщины значительно чаще оказываются в положении безработных (особенно в молодом возрасте), сталкиваются с трудностями при получении и кредитов и открытии банковских счетов, остаются недопредставленными на руководящем уровне в коммерческих и государственных структурах и подвергаются в экономической и социальной жизни более выраженной дискриминации по гендерному признаку.





Во многих странах женщинам, особенно молодым, безработица грозит намного чаще, чем мужчинам. На субрегиональном уровне самые заметные проявления неравенств, в плане общих показателей безработицы и величины гендерного разрыва наблюдаются в странах ЮВС. В них показатели безработицы (по расчетам МОТ) составляют 8,4% среди мужчин и 22,2% среди женщин, в то время как уровни безработицы среди молодежи достигают 24,4% среди мужчин и 53,7% среди женщин.





25 апреля 2015 года в рамках реализации Рамочных соглашений о партнерстве между Правительством Республики Казахстан и международными финансовыми организациями между Министерством национальной экономики и Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) подписано Соглашение о Счете технического сотрудничества по Программе «Женщины в бизнесе» сроком на 3 года.





«Согласно проведённому ЕБРР исследованию, у женщин-предпринимателей в Казахстане меньше возможностей и меньше доступа к финансированию по сравнению с предпринимателями-мужчинами. Правительство Республики Казахстан предоставило финансирование программе ЕБРР «Женщины в бизнесе» с целью оказать содействие предприятиям, руководителями которых являются женщины, в полном раскрытии своего потенциала», - сообщила менеджер программы финансирования и развития МСП ЕБРР по Казахстану Алма Касымова.





В рамках программы европейского банка предоставляются также услуги бизнес-консультирования МСП, руководителями которых являются женщины, и техническая помощь финансовым институтам-партнерам, распределяющим кредитные линии ЕБРР. По мнению экспертов, предпринимательницы смогут извлечь пользу из этой программы.





Стратегия содействия равноправию полов, направлена на укрепление экономического

положения женщин и предоставление им равных возможностей. Европейский банк реконструкции и развития ставит перед собой цель решения трех конкретных задач. Первое, обеспечения предприятиям, руководимым женщинами, доступа к финансированию и механизмам поддержки бизнеса. Второе расширения возможностей женщин в части трудоустройства и получения специальностей. Третье облегчение доступа к услугам.





«В декабре 2015 года банк принял новую Стратегию по продвижению гендерного равенства на 2016-2020 годы, - продолжила Касымова.- Проект предусматривается равный доступ к финансированию, как один из её основных приоритетов. Поддержка малого бизнеса является ключевым приоритетом, поскольку он представляет собой основу экономики большинства стран, в которые инвестирует Банк. Финансирование и консультационные услуги были предоставлены десяткам тысяч ММСП в сотрудничестве с партнёрскими банками и микрофинансовыми организациями под эгидой «Инициативы ЕБРР по поддержке малого бизнеса».





ЕБРР в рамках Программы «Женщины в бизнесе» предоставит кредитные линии для банков второго уровня на общую сумму до $41 млн. для кредитования малых и средних предприятий, возглавляемых женщинами. Правительством Республики Казахстан было выделено 8,2 млн. долларов США на финансирование компонентов технического содействия и консультационной поддержки женского предпринимательства. Программа предлагает: консультационные услуги, коучинг, наставничество, тренинги для женщин предпринимателей: лидерство, маркетинг, информационные технологии, организационное развитие, управление финансами.





Банк запустил онлайн портал по бизнес диагностике на русском, казахском и английском языках. Инструмент позволяет женщинам-предпринимателям выявить сильные и слабые стороны своего бизнеса. На текущий момент 276 женщин-руководителей бизнеса воспользовались этим бесплатным инструментом.





«Наставничество для женщин-предпринимателей Казахстана является частью программы «Женщины в бизнесе». Наставниками выступают бизнес-лидеры, успешные предприниматели и руководители с безупречной репутацией и обширным опытом ведения бизнеса в Казахстане. В течение девяти месяцев наставники будут помогать менее опытным предпринимательницам со всего Казахстана повысить профессиональные и личные компетенции, разобраться с вызывающими затруднения бизнес кейсами, расширить деловые связи.

Женщины-предприниматели сталкиваются с отсутствием постоянной пост-консультационной, либо пост-тренинговой поддержки, которая могла бы помочь применить на практике полученные ими знания и навыки. Для решения проблемы ЕБРР, в партнерстве с Евразийской Школой Бизнеса и Предпринимательства, разработал решение, с целью содействия предприятиям, возглавляемым женщинами в укреплении уверенности и наращивании потенциала для развития бизнеса в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Встречи начинающих женщин-предпринимателей с лидерами бизнеса в регионе и за его пределами позволят обмениваться опытом и развить навыки и способности в области менеджмента, лидерства и личного воздействия», - подытожила Алма Касымова.





С начала подписания соглашения начато 98 консалтинговых проектов. Кредиты получили 12000 женщин-предпринимателей. На сегодняшний день в местной программе наставничества участвует 29 женщин и 27 наставников.





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